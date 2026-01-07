君毅高中2學生榮獲2025亞洲技能競賽金牌 苗縣頒發獎勵金

君毅高中學生鄭宇翔、莊致齊榮獲二0二五亞洲技能競賽金牌，苗栗縣政府頒發獎勵金一萬元。（記者江乾松攝）

▲君毅高中學生鄭宇翔、莊致齊榮獲二0二五亞洲技能競賽金牌，苗栗縣政府頒發獎勵金一萬元。（記者江乾松攝）

苗栗縣私立君毅高級中學資訊科學生鄭宇翔、莊致齊代表台灣參加「二0二五第三屆亞洲技能競賽」，於青少年組「自主移動機器人」職類中勇奪金牌，大放異彩。苗栗縣副縣長邱俐俐七日上午頒發獎勵金一萬元表揚兩位同學的卓越表現，也鼓勵更多青年學子投入各領域技職教育，成為未來支撐地方發展的重要力量。

苗栗縣副縣長邱俐俐、縣府勞工及青年發展處長王浩中、君毅高中校長林玉騏、教練黃新福和獲獎者鄭宇翔、莊致齊共同出席表揚。

教練黃新福表示，莊致齊擅長拆解與組裝，鄭宇翔則在程式邏輯與系統整合方面表現亮眼，兩人自國中畢業後即投入高強度專業訓練，雖於去年三月中區技能競賽中僅獲第五名，面對挫折不氣餒，更加專注於精進技術，在反覆練習與不斷修正中累積實力，終於在全國技能競賽中脫穎而出、勇奪金牌，取得國手資格。隨後進駐勞動部勞動力發展署桃竹苗分署接受國手培訓，在完善師資與設備支持下，由具國手培訓經驗的訓練師謝道明指導，透過模組化訓練與情境模擬，全面提升競賽實力，成功於亞洲賽場奪金。

副縣長邱俐俐表示，代表縣長鍾東錦表揚兩位同學在亞洲技能競賽上傑出的表現，這面金牌不只是競賽的成果，更代表苗栗縣政府對技職教育的長期投入、對青年培力的累積，讓孩子十六歲就能站上國際舞台，這背後是中央政府、學校、教練以及地方政府共同累積協辦的成果，縣政府會持續支持多元技職教育，讓孩子選擇在適合自己特質的領域被看見、被培養，也期待這一成功經驗鼓勵更多青年學子投入專業的學習，成為未來支撐地方發展的重要力量。

依據勞動部一一四年十二月一日新聞資料，二0二五亞洲技能競賽於一一四年十一月下旬在台北市南港展覽館舉辦，本屆競賽共辦理四十四個職類，包括正式賽青年組三十六個職類、青少年組六個職類，表演賽青年組二個職類。賽事吸引近千人參與、逾三百位青年選手同場競技，展現亞洲各國頂尖技能實力與交流成果。本次賽事台灣選手表現亮眼，勇奪青年組十七面金牌、九面銀牌、五面銅牌、二面優勝及青少年組五面金牌，在來自三十個參與國家及地區的激烈競爭中脫穎而出，團體總成績再次奪下總冠軍，完成二連霸的成就。