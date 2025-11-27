君綺醫美獲「蘋果愛美獎」診所年度大獎銀獎 鳳凰電波總經理曝與林心如合作內幕

【記者王思穎／台北報導】君綺醫美獲得第一屆「蘋果愛美獎」診所年度大獎銀獎，其診所推出療程鳳凰電波也榮獲「年度電波界王者獎」，由台灣索塔有限公司台灣香港總經理符正華，從代言人林心如手中接獲獎項，意義非凡。談起與林心如的合作，符正華說2019年時雙方第一次談合作，當時沒有任何一線女星願意為醫美代言，彼此談了約8個月，符正華向林心如解釋電波為非侵入式，打了非常自然，肌膚還會回到過去好幾年，因此打動林心如，促成這段合作良緣。

能夠獲得蘋果愛美獎，符正華很感謝主辦單位《壹蘋》有這樣的平台，把醫美方向帶往比較健康和正向，「那當然得這個獎，對我們電波的品牌還是有很正向的一個幫助」。他認為市場上面應該要有像《壹蘋》一樣的更多媒體，把醫美市場做得越來越健康。

提到與代言人林心如的合作，符正華當初是以非侵入式、打了電波會非常自然等特點打動她，「你的肌膚會往後面幾年走，就等於是你今年做了鳳凰電波以後 ，可能肌膚會回到過去的好幾年，如果你每年都做的話，你的肌膚可能就會一直定格同樣的年紀，不會隨著你的時間年紀增長而往前走。」

符正華（右）從代言林心如手上接獲獎項。攝影中心攝

奪下愛美獎多個獎項，符正華認為這是整個團隊的合作，才能夠得獎，「絕對不是因為一個總經理能夠得到這樣一個獎，絕對是整個團隊的努力。」要怎麼慶祝？他笑說：「當然我們會在年底的時候有更大的一個慶祝，我們得到這樣的一個獎，讓整個團隊都能夠感受到榮耀。」

符正華表示獲得殊榮年底會有更大的慶祝。攝影中心攝

