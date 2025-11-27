吞七敗不怕！ 再修版財劃法 卓榮泰提覆議

行政院長卓榮泰。（圖／TVBS）

行政院長卓榮泰於27日宣布將對立法院本月再修正的財劃法提出覆議，這也是卓內閣任內第8度提出覆議案。卓榮泰表示此舉是在被動情況下，因再修版財劃法恐將造成中央政府無法編列預算。對此，國民黨立委賴士葆批評，由於民進黨團沒有過半席次，覆議案不會成功，純粹是為了作秀和選舉考量。同時，朝野就345億元統籌分配稅款的財源問題爭論不休，財政部與主計總處的試算表也成為爭議焦點。

卓榮泰在院會後親上火線，羅列7大理由宣布對立法院14日再修正的財劃法提出覆議。他強調，政府是在被動情況下提出覆議，因為修正版本可能會導致中央政府無法編列預算。對此，國民黨立委賴士葆直言，由於民進黨黨團未過半，覆議一定不會成功，認為這純粹是作秀和選舉考量。

國民黨立委賴士葆。（圖／TVBS）

在野黨質疑政府根本沒有進行溝通，並追問一個禮拜過去，試算表在哪裡。國民黨立委林思銘表示，財政部告知他和賴士葆委員，試算還需要一段時間，他認為這真是烏龍一場。當財政部次長阮清華進入委員會時，對於試算表是否已完成的問題閉口不回，先走向陳玉珍委員打招呼。

關於無法分配到地方的345億元款項，民進黨團主張用暫行條例來分配，並提出婦女坐月子政府出10萬等3大訴求。對此，國民黨立委陳玉珍認為，好的福利政策不應用暫行條例來糊弄百姓，而應讓它成為永久條例。財政部次長阮清華則請求財政部與主計總處能有機會將事情釐清。

財政委員會開會畫面。（圖／TVBS）

主計長陳淑姿對於345億元的財源問題表示，必須先籌措財源，否則需要解決與相關條例競合的部分。民進黨立委吳秉叡則質疑財主單位連有沒有這筆錢都不確定，會議如何繼續進行。最終，朝野雙方對345億元統籌分配稅款沒有達成共識，會議在短暫一小時後散會。

