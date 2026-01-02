吞下振動膠囊！慢性便秘患者迎來非藥物新療法

一項研究為數百萬名慢性不明原因便秘患者帶來了新的希望，研究題目為“振動膠囊：慢性便秘患者的安全性和耐受性”，研究發表在《Neurogastroenterology & Motility》(神經胃腸病學與動力學雜誌)上，評估了一種創新非藥物治療方案振動膠囊的安全性和耐受性。

該研究由胃腸病學家Bryan Curtin醫學博士、理學碩士領導，他是仁慈醫療中心Melissa L. Posner消化健康與肝病研究所神經胃腸病學和胃腸動力中心的主任。

廣告 廣告

慢性不明原因便秘是指在沒有任何已知原因或潛在疾病的情況下，出現排便不規律的情況，這種便秘佔慢性便秘病例的75%。

「慢性不明原因便秘對許多患者來說是一種令人沮喪，有時甚至會使人虛弱的疾病，」Bryan Curtin博士說。這種振動膠囊代表了一種全新的非藥物治療方法，可能會徹底改變我們治療這種疾病的方式。

振動膠囊刺激結腸，模擬自然蠕動

這種振動膠囊吞服之後，透過定時機械振動來刺激結腸，模擬自然蠕動，促進排便。在Bryan Curtin博士及其同事領導的研究中，該膠囊展現出良好的安全性，慢性不明原因便秘（CIC）患者對其耐受性良好，這為其更廣泛的臨床應用和長期療效的進一步研究鋪平了道路。

「過去的研究表明，振動膠囊是有效的，但我們想檢驗其對患者的安全性和耐受性。我們發現，只有極少數患者，大約2%至3%會出現胃腸道不良反應，例如腹部不適、噁心或腹瀉。”

沒有出現嚴重不良反應

「患者沒有出現嚴重不良反應，所有患者都完成了治療，而且超過80%的患者認為這種治療便秘的方法很方便，超過70%的患者對治療結果感到滿意，」Bryan Curtin醫師說。

據Bryan Curtin博士表示，來自六項研究的共800名患者服用了一種活性振動膠囊或安慰劑，但類似的膠囊也包含在分析中。

Bryan Curtin博士及其同事報告指出，振動膠囊被證實是“治療慢性不明原因便秘的首創療法”，在試驗中安全且患者耐受性良好。值得注意的是，研究中只有不到2%的人出現某種形式的腹瀉。 「這是一個需要克服的巨大障礙，因為大多數人在使用傳統的抗便秘藥物和方法時都會出現腹瀉。」Bryan Curtin說。

總結研究結果

1.未發現與膠囊相關的重大不良事件。

2.患者依從性和滿意度高

3.有證據表明，它具有作為治療運動障礙的非藥物療法的潛力。

身為胃腸動力障礙中心的負責人，Bryan Curtin博士強調了拓展功能性胃腸疾病患者治療選擇的重要性。他指出，對於那些對傳統藥物反應不佳或希望避免長期用藥的患者來說，這種膠囊可能是一種安全有效的替代方案。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·愈吃蔬菜愈便祕？ 醫點名「這類人」吃了反而更卡、更脹、更痛

·胃痛就吃胃藥？醫示警「這些成分」恐讓症狀更糟 便祕、腹瀉還可能脹氣