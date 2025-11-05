吞中工股權…寶佳少東罕見表態：幫員工加薪是責任 拿出獲利能力

針對寶佳收購中工（2515）股權一事，寶佳機構少東林家宏5日罕見大動作發出聲明表示，「我不要跟員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由」「幫員工加薪，不是情義，是責任；為股東創造利益，不是口號，是成果」。拿出獲利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬，才能證明企業的競爭力。

林家宏強調，企業的永續競爭力，不來自口號，而是回到最實際的三件事，「獲利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬」。

他指出，企業經營者的責任不是「節省成本壓低薪資」，而是透過正確的投資、策略布局與經營效率，讓公司能夠有足夠的能力給員工加薪，讓股東有回報，讓客戶得到價值。

林家宏認為，只要公司治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」的口號都只是空話。

他直言，「我不要跟員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由」。

林家宏強調，只有當企業本身健康、制度透明、績效可被衡量，員工薪酬才有可能持續提升，真正的經營者「不是要求別人奉獻，而是先讓組織能給得起」。

他指出，「幫員工加薪，不是情義，是責任；為股東創造利益，不是口號，是成果」。

他認為，公司要能長期站穩、競爭力必須回到專業決策與制度治理，而不是人治，因此，提高組織效率、提升治理透明度、提升員工薪資，而是讓公司更強的必要條件，不是對員工的施捨。

