吞保健品是不是常常卡在喉嚨 其實問題不一定在你 很可能只是姿勢不對

吞保健品是不是常常卡在喉嚨，一顆小小膠囊卻吞到乾嘔，其實問題不一定在你，很可能只是姿勢不對，今天一次整理吞保健品姿勢超實用技巧。

吞保健品姿勢 不同劑型 吞法真的不一樣 膠囊 建議姿勢：頭微微前傾 原因：膠囊比水輕 容易浮起 錠狀 建議姿勢：頭微微後仰 原因：錠狀會下沉 魚油 建議姿勢：頭置中或微前傾 原因：油脂會浮

吞嚥進階法 水瓶吞嚥法 Water Bottle Method 特別適合：錠狀、容易卡的硬片 怎麼做： 錠狀放在舌頭上 嘴巴含住瓶口 連續吞水、不停頓 優點： 減少舌頭亂動 利用連續水流自然帶下去 德國吞嚥研究證實 成功率大幅提升

廣告 廣告

傾頭前吞法 Lean-Forward Technique 特別適合：膠囊、魚油、軟膠囊 怎麼做 膠囊＋水一起入口 頭微微向前低 吞下 優點： 膠囊會自動往食道方向走 高機率一試就成功

吞嚥順序真的很重要 記住這個口訣「先水 → 藥 → 水」 第一步： 先喝第一口水 潤滑口腔與喉嚨 第二步： 藥放進口中 避免直接黏在黏膜 第三步： 再喝第二口水 形成水柱把藥帶走 對易乾喉、焦慮型吞嚥的人特別有效

吞不下多半只是劑型與姿勢沒配對好，換個角度吞藥可以輕鬆很多，如果你身邊也有吞保健品很痛苦的家人朋友，記得把這篇傳給他們。

更多品觀點報導

B群是一組負責「能量、修復、代謝、神經」的必需營養素

粒線體損傷是自體免疫疾病的元凶？！這樣吃＋做修復粒線體

