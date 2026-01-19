喝水時常覺得卡卡，吞東西也容易嗆到？其實，吞嚥困難並非只有長者才會發生，許多50～60歲的新熟齡族群也可能出現吞嚥不順的情況，這不僅影響進食安全，也可能影響生活品質。專家指出，透過及早察覺並練習吞嚥功能，就能有效延緩退化，維持良好生活品質，民眾可利用「吞口水」檢測法，簡單測自我吞嚥能力有沒有退化。







喝水嗆到是吞嚥困難嗎？



根據衛生福利部資料指出，台灣社區65歲以上長者，有21.8%於每週至少3次有進食嗆到的現象，有12.8%經過評估為吞嚥異常，即每10個高齡者可能就有1個有輕度以上之吞嚥困難，而這個比例會隨著年齡增長與慢性疾病的增加而持續攀升。

台灣咀嚼吞嚥困難醫學學會常務理事、語言治療師王雪珮指出，許多人認為只有長者才會有吞嚥困難，但從臨床與社區觀察發現，許多50～60歲的新熟齡族群，已經出現喉嚨肌力下降的徵兆，例如喝水容易嗆到、常需要清喉嚨，或吞藥、保健食品時感到卡住等狀況。

不少民眾好奇，喝水嗆到就是吞嚥困難嗎？王雪珮說明，一般的吞嚥退化，可能只是偶爾喝水嗆到，或吞嚥時感覺有點卡卡，但這些情況通常不會影響日常營養與水分攝取，也不至於降低進食意願或生活品質，或出現體重下降等狀況。正因吞嚥退化與吞嚥困難不相同，及早篩檢就顯得相當重要。





30秒吞口水測吞嚥困難



怎麼知道自己有吞嚥困難？王雪珮建議，可透過簡單的篩檢工具，例如「吞嚥困難自我評估工具表」（EAT-10）來檢查，若分數高於3分就要注意是吞嚥困難的風險族群，此時應儘早尋求專業協助，例如至復健科，由醫師與語言治療師進一步評估與治療。

除了量表篩檢外，民眾也可以搭配簡單的自我檢測方式，例如「反覆唾液吞嚥測試」（Repetitive Saliva Swallowing Test，RSST）即可及早辨識吞嚥功能變化。測試方式為先摸著自己的喉結，確認口腔有足夠濕潤後，在30秒內反覆吞口水並計算次數。

RSST的評估標準如下：

6次以上：吞嚥功能良好。

3～5次：吞嚥功能下降，需提高警覺。

2次以下：可能存在吞嚥困難，建議儘早就醫進一步檢查。

不少民眾認為，吞嚥困難就要把食物全部打成泥，這樣才能避免嗆到。輔仁大學營養系教授駱菲莉指出，若長輩有吞嚥或咀嚼困難，不一定所有食物都要打成泥，關鍵是先了解他們的實際狀況，最好由醫師或復健科、語言治療師評估後，再決定適合的食物質地。

根據評估結果，可以調整食物的軟硬度和濕潤度，讓長輩更容易吞嚥。例如穀粉類或堅果可磨成細粉或調成醬狀；蔬菜可以做成濃湯或軟爛煮熟後再食用；肉類可做成烘蛋、蒸肉或小塊肉，搭配蔬菜一起食用。

隨著年節將至，許多硬質或油炸的傳統美食可能不適合吞嚥困難的長輩，建議改為質地較軟、易吞嚥的食物。聖若瑟失智老人養護中心營養師羅于姍也分享「三色雪花糕」的食譜，提供給民眾參考。



【三色雪花糕】

食材

鮮奶500毫升

玉米粉70公克

白砂糖50公克

芝麻粉適量

花生粉適量

作法

將鮮奶和白砂糖放入小湯鍋，以小火加熱至砂糖融化。 倒入玉米粉持續攪拌，避免結塊。 攪拌至白膠狀，倒入模型中隔水冷卻。 冷卻後上蓋冷藏2小時，取出脫膜切塊，依沾上芝麻粉、花生粉。

不是所有食物都要打成泥

吞嚥困難該如何預防？王雪珮表示，一般的健口操可以加強咀嚼肌群的力量，增強吞嚥功能，有助於預防或延緩吞嚥困難的發生，但這類訓練比較像是延緩退化，而不是一次就能完全解決問題，因此建議從日常開始保健。

大聲說「厚克」： 用力清楚把「克」音延長4秒，能強化咽部肌肉。

伸舌頭吞口水（Masako運動）： 舌頭伸出後輕輕咬住，接著做吞口水的動作，可以鍛鍊舌根和咽部肌肉。

用力吞嚥法：每次進食或吞口水時，嘴巴閉緊、舌頭和喉嚨用力吞下去，強化整體吞嚥肌群。

總結來說，吞嚥困難並不是只有長者才會發生。只要在日常生活中多加留意，並透過正確的方式持續練習，就能有效延緩吞嚥功能退化，維持良好的進食品質與生活品質。

預防吞嚥困難保健3招









本文授權轉載自《優活健康網》，原文為 吞嚥困難怎麼判斷？語言治療師教「超簡單1招」吞口水30秒就能測