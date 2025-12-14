吞嚥困難火燒心 竟是食道癌3期

醫師劉柏毅與醫療團隊透過達文西機器人手臂，完成複雜癌症切除手術。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

58歲王姓男子長期抽菸喝酒，半年前發現吃飯會卡住，且胸口有灼熱感，原本以為只是年紀大或胃食道逆流；直到連喝水都吞不下去，就醫檢查已是下段食道癌第3期合併淋巴轉移。醫師建議新輔助放化療後，安排達文西手術切除食道，讓他有勇氣繼續抗癌。

亞洲大學附屬醫院胸腔外科主治醫師劉柏毅指出，食道癌早期症狀常被誤認為胃食道逆流或喉嚨炎；等到出現明顯吞嚥困難，通常已是中晚期。男性更是高危險群，致癌風險因子包括抽菸、喝烈酒、吃檳榔、喜好過燙食物及長期胃酸逆流未治療等，都會造成食道黏膜反覆受傷進而癌化。

王姓男子長期抽菸喝酒，半年前發現吃飯會卡住，且胸口有灼熱感，檢查發現食道下段已有8公分腫瘤。（記者陳金龍攝）

劉柏毅表示，達文西食道切除暨胃管重建手術僅需透過數個約1～2公分的小傷口即可完成，藉由3D立體內視鏡與機械手臂切除食道腫瘤、清掃縱膈腔淋巴，清晰視野下可避開控制聲帶與吞嚥的重要神經，減少出血與神經損傷風險。

劉柏毅提醒，食道癌早期發現仍是提升存活率的關鍵，若能在第1、2期就診斷治療，多數患者可透過內視鏡黏膜切除或微創手術達到良好治療效果，甚至不需要大範圍切除；一旦拖延至第3期或合併淋巴轉移，治療複雜度及風險將大幅提高。

劉柏毅建議，民眾可透過日常生活習慣降低食道癌風險，務必避免菸酒檳榔、減少攝取過燙食物、規律作息、避免暴飲暴食，以及妥善控制胃食道逆流，都是保護食道的重要方式。高風險族群或長期有喉嚨異物感，最好能每年安排胃鏡檢查。