吞嚥訓練 找回正常進食功能

家中長輩喝水常嗆到、吃一頓飯咳嗽連連、抱怨飯粒卡喉嚨，這些都是「吞嚥障礙」的表現。研究統計，台灣社區65歲以上長者，有12.8％吞嚥異常，住在長照機構的長輩甚至高達50％。語言治療師指出，除了透過「增稠劑」改變食物質地、幫助吞嚥，也建議至復健科尋求完整吞嚥訓練。

國泰醫院復健科語言治療師潘奕安說明，吞嚥障礙常見原因包括老化、吞嚥肌肉力量下降、口腔與咽喉協調性變差，也可能與中風、神經退化性疾病、頭頸癌手術，或牙齒缺損、口乾、藥物副作用有關。

常見老化吞嚥問題，包含吞嚥反射延遲、進食出現嗆咳、咀嚼能力下降、口中食物殘留、吞嚥費力或有異物感等。潘奕安指出，不少人以為咳一咳就沒事，或使用「增稠劑」就能解決問題，但並不是愈稠就愈安全，持續嗆咳或隨意調配增稠劑，不只影響用餐品質，還可能引發脫水、營養不良甚至嚴重吸入性肺炎。

潘奕安說明，造成嗆咳的原因很多，不是所有人都適合加增稠劑，有些人喝水容易嗆咳，但吃稠一點的食物就沒事，這可能是聲門閉合不全或吞嚥反射延遲；也有人吞下去後喉嚨卡卡、感覺沒吞乾淨，需要多次清喉嚨或喝水，甚至吃完過一陣子才咳嗽，這可能是咽喉部力量不足造成，應找出嗆咳原因，才能對症下藥。

潘奕安強調，增稠劑只是用來改變食物質地，調整液體稠度、讓流速變慢，確實能改善清水嗆咳問題。但每個人適合的稠度不同，當發現家人頻繁嗆咳、吞嚥困難，應盡速至復健科進行評估、檢查，諮詢語言治療師建議。

此外，也應透過完整吞嚥訓練，搭配食物質地調整，雙管齊下減少嗆咳。潘奕安指出，吞嚥訓練包括指導口腔清潔、口腔咽喉運動等間接訓練，以及直接使用食物訓練吞嚥、利用代償性技巧增加吞嚥效率，例如調整進食姿勢、調整食物質地、改善進食環境、照顧者衛教等，確保吞嚥安全前提下，逐步增加由口進食的量。