吞嚥障礙成高齡隱形危機 專家合作推《一路吃到老》提實用解方





【NOW健康 林郁敏／台北報導】隨著台灣快速邁入超高齡社會，吞嚥障礙已成為影響長者健康與照護品質的重要議題。天主教失智老人基金會結合28年在第一線照護失智者的服務經驗，在蘇天財文教基金會與永齡慈善基金會的捐助支持下，邀請到國內8位牙科、復健、神經內科、吞嚥、藥學、營養等領域專家學者，推出《一路吃到老》書籍，於1月19日在台北市萬華老人服務中心舉辦新書發表記者會，書中整理出從牙口健康維護到吞嚥困難失智者之照護，呼籲國人對於吞嚥能力之維持需要及早重視。

廣告 廣告





▲語言治療師及營養師一同進行專家座談。（圖／天主教失智老人基金會提供）



65歲以上高齡者高達3到5成有吞嚥困難 多元觀點守護長者飲食權



天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，根據衛生福利部的統計，台灣65歲以上的長者中，約有3至5成存在不同程度的吞嚥困難，該比例會隨著年齡增長與慢性疾病的增加而持續攀升。特別是中風、帕金森氏症及失智症患者，更是吞嚥障礙的高風險族群。吞嚥困難不僅可能導致營養不良、體重下降與脫水，也大幅增加吸入性肺炎、嗆咳與窒息等嚴重併發症的風險。



鄧世雄說，在天主教失智老人基金會附設聖若瑟失智老人養護中心25年的第一線照護現場，不只看見失智者的記憶逐漸流逝，也深刻看見「吃」這件事，如何一步步成為失智長者生活中的困難與挑戰。



永齡慈善基金會社工師胡家凌社從社區與照護體系的角度指出，永齡基金會辦理的「永飽安康」計畫，支持全台超過50家在地老人福利機構，很高興的看見其中支持單位天主教失智老人基金將多年深於失智長者照護的經驗分享出來，從送餐服務、共餐服廣，到社區食堂與營養衛教，建立一套能守護長者吞嚥能力，並提升飲食品質與生活幸福感的專業支持系統，讓吞嚥能力的守護不再只是醫療問題，而是整體高齡照護的一環。



蘇天財文教基金會董事長蘇昭蓉表示，「能夠好好吃」是一種幸福，也是一種需要被守護的能力，《一路吃到老》以科學與臨床為基礎，整合多元專業觀點，從口腔健康、飲食質地，到跨專業醫療與照護團隊的合作，每一環節都關乎長者是否能安全、安心地進食。這不只是營養問題，更是尊嚴與生活感的延續。



吞嚥問題擴及新熟齡族群 自我鍛鍊強化喉部肌群



從臨床角度來看，吞嚥問題並非只發生在高齡族群。書中作者之一，食食樂語言治療所所長王雪珮分享，臨床與社區觀察發現，許多50至60歲的「新熟齡族群」，已出現喉部肌力下降的早期徵兆，如喝水容易嗆到、吞藥卡住、頻繁清喉嚨等。她提醒，喉嚨和手腳一樣是由肌肉組成，若缺乏使用與訓練，會隨年齡逐漸退化。不少人吞藥時習慣將頭往後仰，反而增加嗆咳風險，應避免，若連吞口水都容易嗆到，建議及早就醫評估。



王雪珮建議，民眾可透過「反覆唾液吞嚥測試（RSST）」進行自我檢查，在30秒內吞嚥口水少於5次，代表功能開始退化；若不到2次，可能已有吞嚥障礙。也可透過用力吞嚥法、含舌運動馬沙口訓練法（Masako），或唱歌與嗓音暖身，強化喉部肌群。而吞嚥困難並非老化必然結果，若發現異常，應主動尋求復健科、耳鼻喉科醫師與語言治療師協助，透過訓練與飲食調整，幫助長輩安全進食、維持生活品質。



王雪珮說，在失智症照顧上，吞嚥問題是慢慢出現，長輩可能不是不想吃，而是忘了怎麼吃。當長輩抗拒張口進食時，照顧者可嘗試手牽手的方式，輕輕引導長輩用慣用手碰觸嘴巴，透過「手口反射」幫助他們自然張口，順利進食。





▲食食樂語言治療所所長王雪珮現場帶領長者，示範吞嚥技巧。（圖／天主教失智老人基金會提供）



分散攝取均衡營養 首重蛋白質與植物飲食



在營養方面，作者之一輔仁大學營養科學系退休副教授駱菲莉提醒，建議長者的蛋白質要吃足夠，每個人每日蛋白質建議攝取量約為每公斤體重需要1.2至1.5公克，關鍵不在一次補足，而是「分散攝取」，平均分配在三餐與點心中，就能在不增加進食負擔下達標。如果因牙口不好、吞嚥困難或食慾下降而吃不夠，會影響肌力、免疫力與整體健康，建議選擇國產的養殖魚類，因為其飼料中的維他命D讓魚肉的維生素D含量增加。



此外，也可透過營養補充劑或強化奶粉來補充。鼓勵長輩吃各種顏色的蔬菜，但好的油脂仍不可缺少。除了植物油，建議可以攝取堅果，像芝麻或將堅果打入五穀粉中，吃麵拌點麻醬，這樣就能提供各種營養素與健康油脂。





▲輔仁大學營養科學系退休副教授駱菲莉示範牙口清潔，並提醒牙齒與吞嚥功能關係密切。（圖／天主教失智老人基金會提供）



針對常見迷思，駱菲莉提醒，「一嗆到就拍背」其實未必正確，若仍能咳嗽與說話，應讓長者自行咳出、調整進食節奏，強行拍背反而可能更危險。另一個常見誤解是「吞嚥困難就全部打成泥」。她指出，過早糊化食物會讓口腔與咀嚼功能退化，降低進食樂趣與尊嚴，建議依循IDDSI國際質地分級，循序調整，並保留食物顏色與風味。至於「水最危險」的說法，她澄清，真正的問題是液體流速過快，而非水本身，可透過增稠方式改善，避免因少喝水而造成便祕與脫水。



長期推廣植物為主飲食的駱菲莉也指出，植物為主不等於全素，而是增加豆類、全穀與多色蔬果，減少紅肉與加工食品，以「台式地中海飲食」概念，有助於預防失智並守護長者健康，同時需搭配足夠水分攝取以避免便祕。





▲本會附設聖若瑟失智老人養護中心營養師羅于姍現場製作，適合吞嚥障礙者與高齡長者食用的春節應景糕點「三色雪花糕」。（圖／天主教失智老人基金會提供）



同為作者之一的聖若瑟失智老人養護中心營養師羅于姍，則進行現場實作示範書中適合吞嚥障礙者與高齡長者食用的春節應景糕點「三色雪花糕」，完整詮釋如何在兼顧節慶風味的同時確保吞嚥安全。現場同步陳列書中食譜展示，讓與會者不僅「聽得到、學得到」，更能「看得到、感受到」，以豐富的視覺呈現打造一場兼具專業與美感的友善吞嚥飲食饗宴。



多位專家學者透過書籍，以深入淺出的方式，帶領讀者認識吞嚥障礙的生理機制、風險因素、預防方法與實務照護策略；對尚未出現吞嚥困難的中高齡族群，也提供許多可及早實踐的飲食調整與口腔運動、全身肌力訓練、精確的營養補充以及健腦生活型態的建議。詳請請上天主教失智老人基金會官網。





▲《一路吃到老》新書發表記者會大合照。（圖／天主教失智老人基金會提供）



# 首圖來源／天主教失智老人基金會提供



更多NOW健康報導

▸極端低溫與劇烈溫差威脅心血管！ 年輕人也應提高警覺

▸膝蓋痛不知道看哪一科？膝關節全科中心整合預防與治療 避免跑錯科延誤黃金期