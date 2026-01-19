吞嚥障礙成高齡隱患 8專家合作提出解方

記者古可絜／臺北報導

天主教失智老人基金會累積28年在第一線照護失智者的服務經驗，看見失智者隨著病程進展，吞嚥能力逐步退化，對生活品質與照顧負荷造成極大影響，在蘇天財文教基金會與永齡慈善基金會的支持下，邀請國內8位牙科、復健、神經內科、吞嚥、藥學、營養等領域頂尖的專家學者，推出「一路吃到老」書籍，書中整理出從牙口健康維護到吞嚥困難失智者照護，呼籲國人對於吞嚥能力之維持需要及早重視。

該書以深入淺出的方式，帶領讀者認識吞嚥障礙的生理機制、風險因素、預防方法與實務照護策略；對尚未出現吞嚥困難的中高齡族群，也提供許多可及早實踐的飲食調整與口腔運動、全身肌力訓練、精確的營養補充以及健腦生活型態的建議。

根據衛生福利部的統計，臺灣65歲以上的長者中，約有3至5成存在不同程度的吞嚥困難，而這個比例會隨著年齡增長與慢性疾病的增加而持續攀升，特別是中風、帕金森氏症及失智症患者，更是吞嚥障礙的高風險族群。吞嚥困難不僅可能導致營養不良、體重下降與脫水，也大幅增加吸入性肺炎、嗆咳與窒息等嚴重併發症的風險。

食食樂語言治療所所長王雪珮分享，多數人以為吞嚥障礙是高齡者才會遇到的問題，但臨床與社區觀察發現，許多50至60歲的「新熟齡族群」，已出現喉嚨肌力下降的早期徵兆。喉嚨與手腳一樣是由肌肉組成，會隨年齡退化，若缺乏使用與訓練，容易影響吞嚥安全，同時提醒，喝水容易嗆到、常需要清喉嚨，或吞藥、保健食品時感到卡住，都是喉嚨肌力變弱的警訊。

民眾可透過「反覆唾液吞嚥測試（RSST）」進行自我檢查，在30秒內吞嚥口水少於5次，代表功能開始退化；若不到2次，可能已有吞嚥障礙。王雪珮建議，可透過用力吞嚥法、含舌運動馬沙口訓練法（Masako），或唱歌與嗓音暖身，強化喉部肌群。

輔仁大學營養科學系退休副教授駱菲莉提醒，長者的蛋白質要吃足夠，每個人每日蛋白質建議攝取量約為每公斤體重需要1.2至1.5公克，關鍵不在一次補足，而是「分散攝取」，平均分配在3餐與點心中，就能在不增加進食負擔下達標。

針對社會大眾對於長者「嗆到」與「吞嚥困難」仍存在不少迷思，駱菲莉提醒，「一嗆到就拍背」其實未必正確，若仍能咳嗽與說話，應讓長者自行咳出、調整進食節奏，強行拍背反而可能更危險。另一個常見誤解是「吞嚥困難就全部打成泥」，駱菲莉指出，過早糊化食物會讓口腔與咀嚼功能退化，降低進食樂趣與尊嚴，建議依循IDDSI國際質地分級，循序調整，並保留食物顏色與風味。

書中整理出從牙口健康維護到吞嚥困難失智者照護，呼籲國人對於吞嚥能力之維持需要及早重視。（記者古可絜攝）

邀請國內8位牙科、復健、神經內科、吞嚥、藥學、營養等領域頂尖的專家學者，推出「一路吃到老」書籍。（記者古可絜攝）

飲食建議依循IDDSI國際質地分級循序調整，並保留食物顏色與風味。（記者古可絜攝）