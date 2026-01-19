吞嚥障礙 過50歲練喉嚨

多數人以為吞嚥障礙是高齡者才會遇到的問題，但臨床與社區觀察發現，許多五十至六十歲的「新熟齡族群」，已出現喉嚨肌力下降的早期徵兆。專家表示，可透過用力吞嚥法、含舌運動馬沙口訓練法（Masako），或唱歌與嗓音暖身，強化喉部肌群。另，「吞嚥困難就全部打成泥」，專家提醒，過早糊化食物會讓口腔與咀嚼功能退化，降低進食樂趣與尊嚴，建議依循IDDSI國際質地分級，循序調整，並保留食物顏色與風味。

根據衛生福利部的統計，台灣六十五歲以上的長者中，約有三至五成存在不同程度的吞嚥困難，特別是中風、帕金森氏症及失智症患者，更是吞嚥障礙的高風險族群。天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，吞嚥困難不僅可能導致營養不良、體重下降與脫水，也大幅增加吸入性肺炎、嗆咳與窒息等嚴重併發症的風險。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會常務理事王雪珮表示，喉嚨與手腳一樣是由肌肉組成，會隨年齡退化，若缺乏使用與訓練，容易影響吞嚥安全；然而，喝水容易嗆到、常需要清喉嚨，或吞藥、保健食品時感到卡住，都是喉嚨肌力變弱的警訊。不少人吞藥時習慣將頭往後仰，反而增加嗆咳風險，應避免。若連吞口水都容易嗆到，建議及早就醫評估。民眾可透過「反覆唾液吞嚥測試（RSST）」進行自我檢查，在三十秒內吞嚥口水少於五次，代表功能開始退化；若不到二次，可能已有吞嚥障礙。

在失智症照顧上，吞嚥問題是慢慢出現，長輩可能不是不想吃，而是忘了怎麼吃。當長輩抗拒張口進食時，照顧者可嘗試手牽手的方式，輕輕引導長輩用慣用手碰觸嘴巴，透過「手口反射」幫助他們自然張口，順利進食。

輔仁大學營養科學系退休副教授駱菲莉提醒，長者在吃每一餐時，都要吃足夠的各種營養素。長者的蛋白質建議攝取量約為每公斤體重需要一‧二至一‧五公克，要「分散攝取」、平均分配在三餐與點心中，才能在不增加進食負擔下達標。

如果因牙口不好、吞嚥困難或食慾下降而吃不夠，會影響肌力、免疫力與整體健康。就建議選擇國產的養殖魚類，因為其飼料中的維他命D讓魚肉的維生素D含量增加。此外，也可透過營養補充劑或強化奶粉來補充。鼓勵長輩吃各種顏色的蔬菜，但好的油脂仍不可缺少。除了植物油，建議可以攝取堅果，像芝麻或將堅果打入五穀粉中，吃麵拌點麻醬，這樣就能提供各種營養素與健康油脂。

針對社會大眾對於長者「嗆到」與「吞嚥困難」仍存在不少迷思，駱菲莉提醒，「一嗆到就拍背」其實未必正確，若仍能咳嗽與說話，應讓長者自行咳出、調整進食節奏，強行拍背反而可能更危險。另一個常見誤解是至於「水最危險」的說法，真正的問題是液體流速過快，而非水本身，可透過增稠方式改善，避免因少喝水而造成便祕與脫水。長期推廣植物為主飲食的她也指出，植物為主不等於全素，而是增加豆類、全穀與多色蔬果，減少紅肉與加工食品，以「台式地中海飲食」概念，有助於預防失智並守護長者健康，同時需搭配足夠水分攝取以避免便祕。

天主教失智老人基金會表示，在蘇天財文教基金會與永齡慈善基金會的捐助支持下，邀請到國內八位牙科、復健、神經內科、吞嚥、藥學、營養等領域頂尖的專家學者，推出「一路吃到老」書籍。