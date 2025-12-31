「吞東西卡卡」才就醫？醫警告：食道癌腫瘤已佔一半以上

食道癌素有「無聲殺手」之稱，早期症狀不明顯，許多患者出現吞嚥困難才就醫，往往已是中晚期。衛生福利部桃園醫院透過跨專科團隊合作，為患者量身打造治療計畫。

食道癌好發於中老年男性，且與抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣密切相關。（示意圖／Pexels）

衛生福利部桃園醫院胸腔外科醫師吳彥霖指出，食道癌好發於中老年男性，且與抽菸、喝酒、嚼檳榔等習慣密切相關。由於食道缺乏感覺受器，早期腫瘤難以察覺，當民眾感到「吞東西卡卡的」或甚至連喝水都困難時，腫瘤通常已佔據食道管徑的一半以上。

吳彥霖解釋，對於早中期的食道癌，手術切除仍是主要的根治手段。隨著醫療技術進步，目前的食道癌手術已多採行「微創胸腔鏡/腹腔鏡手術」，相較於傳統開胸手術，微創手術傷口小、出血量少、疼痛感低，能大幅縮短術後恢復期，讓患者能盡早回歸正常生活。

廣告 廣告

由於食道缺乏感覺受器，當感到「吞東西卡卡」時，腫瘤通常已佔據食道管徑的一半以上。（示意圖／Pixabay）

針對局部晚期或腫瘤體積較大的患者，單靠手術可能難以完全清除病灶，或手術風險較高。衛生福利部桃園醫院放射腫瘤科醫師高永碩表示，目前的標準治療趨勢是「術前輔助放化療」，透過在手術前先進行放射線治療合併化學治療，可以達到使腫瘤體積縮小以及提高切除率。如為無法手術的食道癌，則可以考慮根治性同步放化療來治療。

部桃醫療團隊呼籲，預防勝於治療。民眾應盡量避免菸、酒、檳榔，並少吃過燙食物或醃漬製品。若有長期胃食道逆流或吞嚥異常症狀，應盡速至醫院檢查，把握黃金治療期。

延伸閱讀

才自曝罹癌...美國前總統甘迺迪外孫女驚傳逝世 享年35歲

圍台軍演後的省思 學者憂遠火威脅增、台灣之盾有迫切性

2026年第一道曙光恐泡湯？「3地區」看到機會全台最低