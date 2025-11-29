吞精紀錄保持人出擊！「女優變身棉花糖」限定來台

日本AV超人氣女優、美胸級別直接破表的美園和花。（圖／ADULTOPIA大人國提供）





日本AV超人氣女優、美胸級別直接破表的美園和花（Misono Wakana） 宣布將於12/18至 12/21在台北「Misemono 見世物小屋」舉辦個人寫真展《棉花糖娘》，四天限定、全球首度公開全新影像作品，甫公布消息就引爆粉絲暴動，直喊：「這展名太犯規！本人G奶出現在台北我怎麼受得了！」

美園和花以甜美臉蛋搭配G罩杯上圍、清純又帶點色氣的鄰家感，被封為 「一見鍾情女神」。而她更以「連吞242發」打破世界紀錄，被不少粉絲奉為「傳奇級別」的成人界icon。近期她更在香港歌手李拾壹MV中與「闇黑周杰倫」東尼大木一起吹直笛，兩人以一秒切換「備戰狀態」的化學反應被網友狂讚：「這兩人只要站在鏡頭前就色氣外漏！」

日本AV超人氣女優美園和花這次登台推出的《棉花糖娘》則是她完全脫離AV演出路線的全新個人創作。（圖／ADULTOPIA大人國提供）

而這次登台推出的《棉花糖娘》則是她完全脫離AV演出路線的全新個人創作。美園以「蓬鬆、柔軟、脆弱卻努力向前的心」作為核心概念，展場將呈現多組全新影像作品，由名攝影師柳沢康太掌鏡，包含首次公開的私密寫真，從妝容、眼神、姿態到氛圍全部走「甜×感性×成熟」路線，讓粉絲看見她專屬的「多層次性感」。

拍攝團隊也揭露，這系列影像在台北汽車旅館泳池取景，大量泡泡配上水光效果，整場宛如夢境般的柔光包裹她的身體線條，被全場工作人員形容為「美園和花像從水裡升起的棉花糖」，也是拍攝現場最震撼的一幕。美園本人也多次強調整體風格要更時尚、更具藝術感，「因為這次不是演AV，是展示我的內心世界。」

日本AV超人氣女優美園和花的《棉花糖娘》延續她在上一本寫真集《百花日和》裡展現的柔軟特質。（圖／ADULTOPIA大人國提供）

《棉花糖娘》延續她在上一本寫真集《百花日和》裡展現的柔軟特質，但這次更貼近她想說的「自我世界觀」。她表示自己這兩年與鏡頭相處的狀態已經完全不同，「我能更坦然、更真心地把情緒交給鏡頭，這是一個階段性的紀錄，我想讓大家看到我更多的樣子。」

現場除展覽外，也將規劃周邊販售、粉絲互動區，並預定舉辦特別見面會。美園透過團隊向台灣粉絲喊話：「希望大家能在展覽裡感受到我想呈現的柔軟、多感性與更真實的我，台北見！」



