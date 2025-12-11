吞肚、塞下體 2泰女走私830萬海洛因

人體運毒電影情節真實上演！海巡署偵防分署台中查緝隊11日宣布，9月間在高雄市小港機場查獲泰國籍30歲及38歲2名女子，以塞藏私密處及吞食方式走私毒品，分別夾帶54顆、61顆一級毒品海洛因，總重664公克，市值約830萬元，全案依違反《毒品危害防制條例》移送彰地檢，檢察官10月底偵結起訴。

台中查緝隊副隊長賴威翔說，8月接獲情資，國內人士與泰國跨國運毒集團合作，以免費招待國外旅遊為由，吸引外國年輕女子以人體夾帶毒品走私來台，掌握2泰女9月將從小港機場入境，2女遭逮供稱是在曼谷接觸販毒集團，出發前各獲1000元美金，並告知離開台灣機場後會有人聯繫，完成交付可分獲台幣12萬元及8萬元報酬。販毒集團將海洛因分裝成橢圓形顆粒或長條狀，再以保險套或乳膠膜包裹，讓她們吞食及塞入私處夾藏。

航警局近日破獲本國吳女在社群軟體結識不明男子，對方以交往為由誘騙她到曼谷，返台時在桃機遭查獲託運行李夾藏16.22公斤大麻花，市值逾3000萬元。吳女說，誤信只是幫忙帶伴手禮，訊後依運輸毒品罪嫌送辦。