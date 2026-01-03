吞膠囊卡喉嚨？是姿勢錯了 營養師教「2實用吞嚥法」大幅提升成功率

營養師高敏敏分享，膠囊不下去關鍵往往出在「姿勢不對」。（翻攝自photo-ac）

不少民眾吞保健品時，常遇到膠囊卡在喉嚨、甚至乾嘔的不適情況。對此，營養師高敏敏在粉絲專頁分享，其實吞不下去關鍵往往出在「姿勢不對」，只要依照不同劑型調整吞嚥方式，就能大幅提升成功率。

不同劑型 吞嚥姿勢也完全不一樣？

高敏敏指出，不同劑型的保健品，適合的吞嚥姿勢也不一樣。膠囊因重量較輕、容易浮在水面，建議吞嚥時頭部微微前傾，讓膠囊順著水流進入食道；錠狀藥品則因會下沉，較適合頭部微微後仰；至於魚油等油脂類產品，建議頭部保持置中或略微前傾，避免卡在口腔。

兩種實用吞嚥法

高敏敏也分享兩種實用的吞嚥法；第一是「水瓶吞嚥法」（Water Bottle Method），特別適合錠狀或較硬、容易卡住的藥品，做法是將藥放在舌頭上，嘴巴含住水瓶瓶口，連續喝水、不停頓地吞嚥，利用連續水流自然把藥帶下。這種方式也曾獲德國吞嚥研究證實，能明顯提高吞藥成功率。

第二種為「前傾吞嚥法」（Lean-Forward Technique），適合膠囊、魚油或軟膠囊。做法是將藥與水一起入口後，頭部微微向前低再吞嚥，能讓膠囊自然朝食道方向移動，提高一次成功的機率。

此外，高敏敏建議記住「先水、再藥、後水」的口訣，先喝一口水潤滑喉嚨，再放入藥品，避免直接黏在黏膜，最後補上一口水形成水柱帶走藥物，對於喉嚨乾燥或容焦慮型吞嚥的人特別有效。

高敏敏表示，多數吞不下保健品的情況，其實只是劑型與姿勢沒有搭配好，只要稍微調整方式，就能讓吞藥變得輕鬆許多。

