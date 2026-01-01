吞葡萄沒脫單還要被嗆？台北101毒舌金句51萬人暴動 真相曝：2026首場大烏龍

有網友昨日在Threads分享台北101光雕秀的照片，出現「每年許願下一年脫單，結果每年都是單身狗」等內容。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 最近網路上瘋傳，西班牙會在午夜12點鐘聲響起後36秒內吃完12顆綠色葡萄並許願，被視為開運或脫單的儀式，這項傳統也在台灣掀起風潮。有網有PO出台北101的光雕秀，有「每年許願下一年脫單，結果每年都是單身狗」等吐槽，忍不住喊，「有多少人想把101給拆了」。不過經過查證，發現這是3年前的舊圖，但2026又成功掀起討論。

有網友昨日在Threads分享台北101光雕秀的照片，出現「想跟朋友出去玩，卻發現自己沒朋友」、「每年許願下一年脫單，結果每年都是單身狗」等內容。讓該名網友忍不住喊，「有人說今年101很嗆，有多少人想把101給拆了」引起網友熱烈討論，目前該名貼文不到一天已經破51萬瀏覽、2.7萬讚了。

就有網友笑稱，「少寫了一個『吃完12顆葡萄又怎樣，你一樣還是脫不了單』」、「今年設計那段話的應該失戀了。明年的那段話應該是，吃了12顆葡萄的你好像還是單身狗。」、「傷害不高侮辱性極強」、「讓小編出來，我們保證不動口只動手」。

不過經過查證，那個光雕秀不是今年的主題，而是2022到2023年跨年的光雕，當時也在臉書社團「爆料公社」也引起討論，如今又在2026年首日重新在Threads上引起討論。

