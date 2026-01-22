吞藥切記按部就班 卡住喉嚨更傷腦筋

吞藥或保健品的時候，大家都知道要配白開水，有些人卻只喝一小口水，千萬別省這點時間，可能因此讓藥物黏在食道上，局部溶解形成潰瘍，每次至少喝足250cc的量，才能防止藥物性食道炎。另外，你吞藥的時候，是不是都仰頭吞下，其實膠囊跟藥錠的吞法，不一樣喔，來聽聽藥師怎麼說。

民眾 黃淑珍：「有時候一把藥下去，然後真的可能有一顆，就黏在那個地方，這時候開水稍微喝下去，問題就解決了。」

大家多少都有類似的經驗，服用藥物或保健品，都要注意。 民眾 盧玉霞：「因為保健品有時候是比較大顆嘛，我是自己先喝一口水，才放進去(嘴裡)。」

廣告 廣告

藥物或保健品，停留在食道下不去，可能局部發炎或潰瘍，尤其是「抗生素」和「止痛藥」，為了避免藥物性食道炎，水量要足夠。 台中慈濟醫院藥師 李宛怡：「當你把藥跟保健品吞下去之後， 可以再補充一些水，那就會是補充，200到250毫升的水，轉換成我們家庭用的馬克杯，大概是3分之2滿。」

常見的口服藥，主要是錠劑或是膠囊，有吞藥障礙的人，簡易方式能克服。 台中慈濟醫院藥師 李宛怡：「如果是膠囊，因為它比水還要輕，我們可以藉由，微微地向前低頭(吞嚥)，讓膠囊在喉嚨的後方，更容易滑入食道，如果是藥錠， 因為它比水還要重，就會自然而然地沉下去，所以我們可以藉由，抬頭(吞嚥)的方式 吞下去。」

服用藥物或保健品之後，保持直立30分鐘，不能馬上躺下，等順利抵達腸胃道，才能安心睡覺。

更多 大愛新聞 報導：

明義國小訪環保站 認識回收減碳排

大愛劇"大愛街二巷"殺青 細膩還原真實場景

