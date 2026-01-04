吞藥卡在喉嚨狂乾嘔！營養師曝「不同類型吞法不同」 姿勢一次看

不少人在吃藥或保健品時，會感覺到藥丸卡在喉嚨的情況，嚴重甚至會出現嘔吐感。營養師高敏敏指出，問題不一定在自己身上，很可能只是姿勢不對，且不同劑型的吞法真的不一樣，不是每種藥都要頭往後仰。

高敏敏在臉書粉專發文指出，吃膠囊時，建議頭微微前傾，因為膠囊比水輕，容易浮起；而錠狀藥丸就需要頭微微後仰，因為錠狀會下沉；吃魚油的話，頭可以置中或微前傾，因為油質也會浮。

另外，她還介紹幾個進階吞藥法，首先是水瓶吞嚥法，將錠狀放在舌頭上，嘴巴含住瓶口，連續吞水不停頓，可以減少舌頭亂動，利用連續水流將藥自然帶下去，德國吞嚥研究證實，成功率大幅提升。還有一種適合吞膠囊、魚油、軟膠囊的傾頭前吞法，高敏敏表示，將膠囊跟水一起入口，頭微微向前低，慢慢吞下，膠囊會自動往食道方向走，高機率一試就成功。

高敏敏最後補充，吞嚥時「先水→藥→水」的順序很重要，首先喝第一口水，潤滑口腔與喉嚨，接著把藥放進口中，避免讓藥直接黏在黏膜，再喝第二口水，形成水柱把藥帶走。她指出，吞不下多半只是劑型與姿勢沒配對好，換個角度，吞藥可以輕鬆很多。

粉專「藥博士 正藥說」過去也分享相關的吞藥法，並指出平時如果有服用保健食品，可以試試看用上述的方式練習，因為保健食品通常比較不苦，能夠多一點時間感受藥品在口腔的位置，未來若有服藥的需求時，就不會感到害怕了。

