吞藥老是卡喉嚨？營養師曝「1口訣」 2技巧讓成功率大增

吞藥每次都不順利、卡喉嚨嗎？營養師高敏敏近日在臉書發文指出，不少民眾在吞保健品或藥物時，常出現卡在喉嚨、甚至乾嘔的情況，其實問題不一定出在吞嚥能力，而是「姿勢不對」。她整理出不同劑型適合的吞嚥方式，提醒只要調整角度，就能大幅降低不適感。

高敏敏說明，常見保健品依外型不同，吞法也不一樣。像是膠囊類因重量比水輕，容易浮起，建議吞嚥時「頭微微前傾」，讓膠囊順勢進入食道；錠狀藥品則會下沉，適合「頭微微後仰」吞服；而魚油、軟膠囊屬油脂類，同樣容易浮起，建議頭部維持置中或稍微前傾。

針對經常覺得卡喉或吞嚥困難的人，高敏敏也分享兩種進階吞嚥技巧。第一種是「水瓶吞嚥法」，特別適合錠狀或較硬的藥品，作法是將藥放在舌頭上，嘴巴含住水瓶口，連續吞水、不停頓。她指出，德國吞嚥研究顯示，這種方式可有效減少舌頭亂動，利用水流自然將藥物帶入食道，成功率明顯提升。

第二種則是「前傾吞嚥法」，適合膠囊、魚油與軟膠囊。作法為膠囊與水一同入口後，頭部微微向前低再吞下，能讓膠囊自然往食道方向移動，許多人一次就能成功。

此外，高敏敏也提醒「吞嚥順序」相當關鍵，可記住口訣「先水、再藥、再水」。先喝一口水潤滑口腔與喉嚨，再將藥物放入口中，避免直接黏在黏膜，最後補一口水形成水柱，幫助藥物順利吞下，對於喉嚨容易乾燥或因緊張而吞不下的人特別有效。

高敏敏強調，吞不下藥物或保健品，多半只是劑型與姿勢沒有配對好，只要換個角度、用對方法，吞嚥其實可以輕鬆許多。

