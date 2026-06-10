吞1400元罰單不爽！屏東男砸爛測速照相機 「這路段」半年開出2219罰單

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記者林昱孜／屏東報導

屏東縣內埔鄉屏東科技大學附近的壽比路段，因車禍頻傳而設置了測速照相機，不料，日前一名60多歲潘姓男子因不滿被開罰單，憤而持路邊石頭砸毀。內埔警分局接獲報案後展開偵查，將潘男緝捕到案，全案訊後將依刑法毀損公物罪嫌移送屏東地檢署偵辦，除了面臨刑事責任外，潘男還得面對高額的修繕賠償。

警方將向砸毀測速照相機的潘男求償。（圖／翻攝畫面）

據了解，60多歲潘姓男子，日前騎乘機車行經內埔鄉壽比路段時，因該路段限速40公里，潘男不慎超速，吞了一張1400元的罰單。5日潘男騎乘單車再度經過該路段時，恰巧看到路旁的測速照相機，此時又剛好有巡邏警車經過，突然怒火中燒隨手拿起路邊的石頭，狠砸測速照相機。

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警方表示，測速照相機外觀防彈玻璃當場破裂毀損，去年7月新設成本高達約165萬元，雖然主機未受損，但外觀防彈玻璃遭砸毀的初估維修費用也需要約1.5萬元，警方強調後續將會依法追討這筆修繕費用。而怒砸測速照相機的潘男9日到案說明，懊惱直呼後悔。

潘男砸毀測速照相機，警方訊後將他依法送辦。（圖／翻攝畫面）

內埔警分局強調，壽比路段是屏東科技大學學生與附近居民通行的必經要道，根據統計，去年該路段總計發生了156件交通事故，且多數都涉及機車事故，為了保障通行安全，經評估後認為確有加強速度管理的必要性，才會設置測速照相設備，今年迄今已累計取締交通違規高達2219件，光是5月份就取締了552件。



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