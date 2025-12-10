「吞8隻死螃蟹」于朦朧之死未解...喬任梁爸驚傳中毒送醫 躺病床虛弱說話！網心疼

喬任梁（左）父親今傳出中毒送醫，病床畫面（右）曝光引發網友熱議。（翻攝自微博）

中國男星喬任梁於9年前（2016）離世，年僅28歲，當年消息被官方全網路封鎖，宣稱其「因憂鬱症輕生」。然而近期因于朦朧疑似遭虐殺身亡一事再度掀起討論，外界也重新關注喬任梁相關話題。未料，喬任梁父親今（10日）驚傳因食用死蟹中毒送醫，病床畫面曝光後在網路瘋傳，引發大批網友擔憂。

喬任梁父親為何中毒？

據了解，喬任梁父親坦言，因不忍浪費而一次食用了10隻大閘蟹，其中竟有8隻已死亡。隨後出現發燒、嘔吐等中毒症狀，病情一度退燒卻再度加重，最終不得不住院治療。影片中，他躺在病床上講述過程，模樣顯得十分虛弱。

廣告 廣告

喬任梁父親因食用多隻死亡大閘蟹中毒，送醫治療中，網友呼籲「老人家別太節儉」。（翻攝自微博）

食用死蟹有多危險？

專家指出，螃蟹死亡後體內細菌如副溶血性弧菌、沙門氏菌會迅速繁殖並產生毒素，即使經過高溫烹煮也難以完全消除。特別是大閘蟹等生長於淤泥環境的蟹類，若死亡超過2小時，菌落總數可增加22％，食用風險極高。

事件曝光後，網友紛紛留言表示擔心：「兒子在天上也不希望老父母這樣」「老人家別太節儉了」「一定要注意身體」。

食用大閘蟹該注意什麼？

專家提醒，挑選螃蟹時應確保新鮮，避免食用死亡或存放過久的蟹類。若出現疑似食物中毒症狀，應立即就醫，以免延誤治療。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

于朦朧之死邪術影片「走廊開生路」畫面曝 習續命獻祭？命理師揭：7條件全吻合

「他已脫困落葉歸根」于朦朧遺體下落曝最新說法！ 靈媒突發文：已火化送回新疆

楊丞琳突返台時間點太巧！李榮浩住「陽光上東」被挖出 網聯想于朦朧命案：下個目標是她？