吞8顆藥才止痛！陳佩琪淚揭柯文哲獄中慘況：差點沒命

民眾黨主席柯文哲夫人陳佩琪今（4）日在社群平台發文，痛批司法標準不一，並驚爆柯文哲在羈押期間身體狀況亮紅燈，不僅出現嚴重血尿，更併發心律不整險些喪命。她轉述柯文哲說法，強調自己被關一年雖可一笑置之，但若民進黨企圖對黃國昌「如法炮製」，絕對不會善罷甘休。柯文哲也回應指出，政局紛擾關鍵全在總統賴清德的一念之間。

陳佩琪指出，法官朱家毅與呂政燁面對同一批證據與證人，竟做出無保請回與收押禁見這種南轅北轍的裁定。對於有網友以「醫師對病情判斷也會有不同看法」緩頰，身為醫師的她嚴正駁斥，強調醫學是科學，不可能發生一名醫師診斷健康，另一名卻說快死了的情況，藉此質問「司法究竟是什麼」。

陳佩琪進一步透露柯文哲在看守所內的慘況，指出他在三月時患有腎結石與嚴重血尿，疼痛劇烈到必須吞下8顆止痛藥才能緩解，期間甚至併發心律不整，「差點沒命」。她感嘆當時有多少支持者跪在台北看守所外，向賴清德磕頭乞討讓柯文哲出來就醫，而自己這一年來看到丈夫被上銬、延押，每每崩潰到不想活下去。

柯文哲妻子陳佩琪。（圖／陳佩琪臉書）

儘管柯文哲具有亞斯伯格特質、個性不記恨，並表示對自己被關一年可以一笑置之，但他嚴肅警告執政黨若要再搞黃國昌，事情將不會這麼簡單。陳佩琪表示，柯文哲獲釋後積極工作，如上週拜會各黨團推動代理孕母法案，就是為了實踐過去擔任黨主席時對立委陳昭姿與選民的承諾。

陳佩琪痛批，在台灣只要掌握政權，利用司法整肅政敵便宜又方便，不需動用軍隊，僅需紙筆與「莫須有」罪名即可將人無限延押。她諷刺執政者可以隨意更換法官，「玩你玩得很爽」，並連說三次疾呼大家記住「永遠不要低估民進黨無恥的程度」。

對於當前政局，柯文哲回應表示，若執政黨一開始能採取聯合政府與協商合作思維，政治對立未必會走到如此局面。他強調僵局非單一人問題，而是長期缺乏溝通包容，並直指賴清德指責在野黨推動彈劾，卻忽略是自己先發動「大罷免」才引發反彈，局勢惡化全在賴清德一念之間。

