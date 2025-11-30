吞CD級實力！周華健高雄演唱 唱經典歌全場嗨翻

周華健高雄開唱，一口氣演唱超過25首經典歌曲。（圖／東森新聞）





睽違四年重返高雄開唱的周華健，一口氣演唱超過25首經典歌曲，還請來天后齊豫一起合唱，加上特地帶來台語歌「一支小雨傘」，歌迷回味經典，每一首都能朗朗上口。

歌手周華健：「朋友一生一起走，那些日子不再有，一句話一輩子一生情一杯酒。」經典歌曲一首接一首。

歌手周華健：「我為你癡為你累，風雨我都不後悔，我又怎麼有路可退。」不只經典歌，睽違四年重返高雄開唱的周華健，還帶來k歌神曲。

歌手周華健：「是鬼迷了心竅也好，是前世的因緣也好，然而這一切已不再重要，如果妳能夠重回我懷抱。」

廣告 廣告

最驚喜的是，天后齊豫驚喜登場同台合唱。歌手齊豫vs.歌手周華健：「愛怎麼做怎麼錯怎麼看怎麼難，怎麼教人死生相隨，愛是一種不能說只能嚐的滋味，試過以後不醉不歸。」

兩人嗓音宛如吞cd級實力，周華健還唱了他最愛的台語歌。

歌手周華健：「咱二人做陣遮著一支小雨傘，雨越大我來照顧你你來照顧我。」

帶來超過25首經典歌曲，周華健夢幻美聲，歌迷聽得如癡如醉。

歌手周華健：「我是真的付出我的愛，從今以後就不會再更改，讓我擁有你的愛。」



【更多東森娛樂報導】

●周華健化身航海王 「帶蕾絲花邊」 迎2.2萬粉開船開唱

●金鐘60／周厚安雙料入圍！爸爸周華健反應曝 不急著當爺爺

●演藝圈銀色夫妻爆婚變！男星「一天偷吃2女」超忙出軌行徑曝

