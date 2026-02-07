「否定軍購是戰略錯誤」 前藍委許毓仁示警：台灣可能變未盡自身責任的問題夥伴

前國民黨立委許毓仁。翻攝自許毓仁FB



行政院提出1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，在程序委員會多次被藍白聯手阻擋，目前尚未付委審查，美國民主黨、共和黨都有參議員對此表達關切。國民黨前立委許毓仁今（2/7）天在臉書發文，直指否定軍購與關鍵台美貿易協定是戰略錯誤，灣可能從「高價值的戰略夥伴」，滑落為一個「沒有盡到自身責任的問題夥伴」。

許毓仁首先指出，繼美國參議院軍事委員資深參議員Roger Wicker 和 Dan Sullivan 針對台灣軍購預算延宕發聲後，美國參議院外交委員會 主席、民主黨的夏亨（Jeanne Shaheen）與首席共和黨成員的瑞契（Jim Risch）罕見以跨黨派名義公開點出台灣國會的僵局，並呼籲台灣各政黨「本於善意、跨黨合作，完整支持台灣的自我防衛。」

廣告 廣告

許毓仁說，兩人的表述方式非常關鍵，這不只是對台灣內政的意見，而是直接將國防預算僵局定性為損害台灣安全，也損害美台夥伴關係的問題，聲明中更特別對比了「與中共的政治作秀」與「強化防衛能力」之間的選擇，清楚傳達出華府對政治優先順序的關切。

許毓仁認為，這之所以重要，是因為華府對台軍售策略，核心並不只在武器數量，而在於台灣是否展現出一致、可信的政治決心來抵抗北京的脅迫，一旦美國重要決策者開始公開質疑台灣的政治凝聚力與防衛意志，這種疑慮就會進入政策討論的主流語境，而且極難消除，「在當前高度極化的美國政治環境中，對台支持雖然仍然強勁，但已不再是完全無條件的。」

許毓仁強調，夏亨、瑞契作為參院外交委員會的跨黨派領導，讓這項訊號具備制度重量，代表台灣的內部政治已開始被視為影響美台安全夥伴關係的變數，而不只是台灣自己的事情。

許毓仁說，台灣的預算程序屬於主權與立法權限範圍，美國國會形式上無法干涉，但在非正式層面，美國國會對台灣防衛的槓桿是真實存在的，因為國會能影響對台軍售與訓練的速度、規模，以及整體安全合作背後的政治信心。他指出，即便是細微的變化，例如通知程序放慢、審查力度提高、政治急迫性下降，都可能對台灣的國防規劃產生放大效果。

許毓仁認為，美國總統川普的「觀感」也至關重要，南韓關稅案例是一個有參考價值的對照，台灣可能從「高價值的戰略夥伴」，滑落為一個「沒有盡到自身責任的問題夥伴」。

最後，許毓仁呼籲，嚴審軍購、挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；否定軍購與關鍵台美貿易協定，是戰略錯誤。

更多太報報導

美下通牒3項軍售下月底付頭期款 黃國昌：台灣需要的就會支持

美國國務院表態支持1.25兆國防特別預算 民進黨：在野黨不該傷害國家利益

美議員關切台灣軍購預算 黃國昌：該交貨的武器請趕快交貨