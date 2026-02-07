否定軍購與台美貿協 前藍委：戰略錯誤

前藍委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁7日二度發聲，強調嚴審軍購是反對黨的責任，但是否定軍購與關鍵台美貿易協定卻是「戰略錯誤」。圖為立法院表決畫面。（本報資料照片）

面對美方對我國防特別預算施壓，藍營內部已開始出現分歧聲音，前藍委、哈德遜研究所資深研究員許毓仁7日二度發聲，強調嚴審軍購是反對黨的責任，但是否定軍購與台美貿易協定卻是「戰略錯誤」。

國民黨團總召傅崐萁則提出3點付委審查原則，痛批賴政府「買這麼多武器，卻沒讓軍人無後顧之憂」。

面對外界施壓以及黨內意見分歧，傅崐萁昨說，賴清德總統連基本對軍人的尊重都沒有，現在職業軍人起薪約3萬5千元，軍人要怎麼過生活？另外，1.25兆元軍購特別預算，再加上後續延伸維修，約4兆多，今年度國防預算9495億，去年又通過強化韌性特別預算1500億元，他炮轟「賴清德政權要花台灣人多少錢？」

廣告 廣告

由於行政院堅持不編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，傅崐萁也質疑賴政府，買了這麼多武器，卻沒讓軍人無後顧之憂，台灣的國防不是靠買武器而已，還有整體作戰的士氣、保家衛國的決心。

他也提出3點付委審查原則，包括軍購項目是否為達到防衛效果的武器、能否如期交貨，以及黨內是否凝聚共識。

對於美方連日的施壓，許毓仁分析，華府對台軍售策略，核心並不只在武器數量，而在於台灣是否展現出一致、可信的政治決心來抵抗北京的脅迫。一旦美國重要決策者開始公開質疑台灣的政治凝聚力與防衛意志，這種疑慮就會進入政策討論的主流語境，而且極難消除。

許毓仁指出，在當前高度極化的美國政治環境中，對台支持雖然仍然強勁，但已不再是完全無條件。

許毓仁說，美國總統川普一貫以高度交易性的角度來看待同盟分擔防衛成本與安全夥伴關係。如果他接收到的主要印象是，台灣立法院正在阻擋購買美國武器所需的經費，那麼這很容易被解讀為不是民主制度下的摩擦，而是想占美國便宜搭便車。南韓關稅案例是有參考價值的對照。

許毓仁認為，對美方來說，台灣可能從「高價值的戰略夥伴」，滑落成為一個「沒有盡到自身責任的問題夥伴」。嚴審軍購，挑出不合理之處、要求透明與效率，是反對黨的責任；否定軍購與台美貿易協定，是戰略錯誤。