否決監委29人名單「凍結」監察院？柯志恩串聯蔣萬安出手了！

總統府昨（11）日提出下一屆監察委員29位被提名人名單，台北市長蔣萬安今（12）日臉書發文表示，民眾質疑監察院已成政黨鬥爭打手，建議否決名單凍結監院，再修憲廢除監院。國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩也發文贊同。

藍委柯志恩發文贊成凍結監察院。（圖／翻攝柯志恩臉書）

柯志恩臉書12日發文：「台北市長蔣萬安表態廢除監院，和立委同仁一起討論，這也是中生代與廣大民意共同的期盼：我們不需要一個看顏色辦案的無能機關，我們需要的是一個權責相符、效率透明的政府。」

柯志恩表示：「這幾年來，監察院的表現如何？社會大眾心中都有一把尺。眾所皆知，許多攸關人民權益、甚至引發巨大社會爭議的重大案件，監察院的調查不是緩不濟急，就是雷聲大雨點小，甚至淪為『政黨打手』或『酬庸養老院』。一個年耗數億預算、卻失去實質監督與威信的機關，如果只能發發糾正文，卻無法真正發揮澄清吏治的效果，那確實已成為制度上的『盲腸』！」

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蔣萬安表態應廢除監察院。（圖／中天新聞）

柯志恩指出：「這不是政黨惡鬥，而是攸關國家體制如何更有效率，且如何對得起人民血汗錢的嚴肅課題。更何況，理應職司風憲、整飭官箴的監察委員，過去在台灣民主史上享有崇高的地位；如今卻形同虛設、風骨無存、尸位素餐，『不打老虎、只養蚊子』，這叫人民如何忍受？」

柯志恩再指出：「但我也必須務實地面對問題，憲政改革是一件艱困工程，不是今天喊、明天就能改的政治口號。過去民進黨把『廢考監』當成『神聖使命』，結果執政多年，監委依然補好補滿，吃相十分難看。現在真要推動廢除監院，民進黨哪捨得放棄這塊美味的權力大餅？當然，也會抗拒到底。因此，我認為務實改革的第一步，就是『先凍結監院預算與人事』，賴總統也不必再提名新一屆的監察委員！民進黨過去口口聲聲要廢監院，那就請賴政府停止用人民的納稅錢去餵養這些政治酬庸的位置。用凍結與不提名的方式，讓監察院實質退場，才是對民意最負責的交代。」

監察院資料照。（圖／中天新聞）

柯志恩最後稱：「然而，最困難也是最核心的問題是，廢除監察院的下一步，原本的彈劾、糾舉、審計等權力如何重組？我們必須確保制度的設計是讓『國會監督更健全』，而不是讓執政者的權力更不受控。我們支持務實的憲政改革，告別疊床架屋的舊時代。希望朝野政治人物以最務實、理性與嚴謹的態度，還給人民一個真正清明、高效的政府體制！」

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