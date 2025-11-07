否決門外漢主委與爭議委員 劉書彬：卓榮泰該與立院三黨共商NCC委員名單

國家通訊傳播委員會（NCC）新任被提名者4人全在今（7）日遭立法院投票否決。（圖／周志龍攝）

民眾黨立委劉書彬今（6）日表示，行政院長卓榮泰故意延宕提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員，好不容易提名的主委與委員候選人中，主委候選人是媒體傳播「門外漢」，其餘委員都有放任假新聞的「黑歷史」，實在難讓人放心，民眾黨只好全數投票否決，為傳播品質把關。

民眾黨立委劉書彬（圖）呼籲行政院長卓榮泰提名NCC新委員時該與立院三黨團好好談。（圖／CTWant攝影組）

NCC委員人數短缺4名達1年之久，行政院7月底提出包含主委候選人在內的4人新名單，他們全數來自學術界。其中成功大學資訊工程學系暨研究所教授蔣榮先被提名為委員兼主委，另外具有國民黨籍的東吳大學法學院特聘教授程明修被提名為副主委，還有政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新傳播管理系助理教授羅慧雯為委員，如果順利上任，任期會到2028年7月31日止。

NCC前主委陳耀祥、前副主委翁柏宗、前委員王維菁和林麗雲4人任期早在2024年7月31日就屆滿，行政院其實在屆滿前的2024年4月依法有提出新名單，那時指定翁柏宗連任並真除為主委、台師大大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏為副主委，並提名羅慧雯、國家通訊傳播委員會平台事業管理處長詹懿廉為委員，結果立法院2024年7月三讀通過修正《國家通訊傳播委員會組織法》，把委員任期修成4年且僅能連任1次，搞得已連任一次的翁柏宗當時已經無法延任，行政院對此指定現任NCC委員陳崇樹代理主委後，2025年5月請立法院同意撤回4位原提名名單，立院便於6月24日同意撤回，政院並於7月底重新提交4人新名單，今天慘遭立法院全數否決。

NCC現在只剩3名委員，面臨實質癱瘓僵局。（示意圖／黃耀徵攝）

劉書彬對此強調，台灣民眾黨團在投票前秉持「專業、理性、透明」的原則，再次審視各提名人情況後，對於4位提名者實在放不下心，決議全數投下不同意票，最終4人也全數遭到否決，就是希望守住媒體監理的最後一道防線。

劉書彬感嘆，台灣如今已是假訊息重災區，NCC本應是守門人，卻搞得成為橡皮圖章，人民實在難以安心，而NCC的功能本該為全民監督媒體，現在搞得為特定政黨服務，在野黨有責任把關。

劉書彬呼籲，接下來卓榮泰應該向立法院三黨徵詢推薦人選，提出真正符合社會期待、具備專業與公信力的名單，而非繼續以政黨利益凌駕國家利益，早日化解NCC現在只有3位委員無法實質運作的癱瘓僵局！

