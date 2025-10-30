否認京華城案施壓北市府！吳順民：一輩子警局筆錄沒做過

民眾黨前主席柯文哲京華城案今（30）日再開庭，傳喚台北市議員應曉薇顧問吳順民作證，柯文哲、應曉薇、威京集團主席沈慶京等被告出庭進行詰問。吳順民否認犯罪，強調一生守法。

吳順民資料照。（圖／中天新聞）

吳順民表示，他曾擔任台北市都市發展局技工，於2014年退休後，經人介紹進入應曉薇辦公室擔任無給職顧問，主要協助處理都市計畫及都市更新相關陳情案，協助處理過約200件案子，2016年他轉到兆欣、鼎越公司顧問，這是集團人資長的建議，他從未特別告知應曉薇自己有每月領取鼎越5萬元顧問費。

應曉薇（左）30日出庭。（圖／中天新聞）

針對檢方指控他對市府公務員施壓，包含要求「公文趕快蓋一蓋」等，吳順民否認，並強調自己向來尊重公務員。他還提到，2020年2月18日拜訪前都發局長黃景茂、前副市長彭振聲，反映京華城案的訴求，但僅是拜託市府重視人民聲音，並無不當行為。

沈慶京30日出庭。（圖／中天新聞）

吳順民直指，京華城案中有3大委屈，包括容積率從560%降至392%，廣場西北角捐地無法取回，以及民眾訴求無門，他只是在協調過程中聯絡公務員，他一生奉公守法，一輩子連警局筆錄都沒做過，去年一下飛機就被拘提，在驚恐的狀況下，偵訊筆錄有些說法並不確實。

