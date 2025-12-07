否認切割！館長爆黃國昌親自致電 對話內容曝光

政治中心／劉宇鈞報導

館長稱，有些事情他就是不爽，「我就是人民的嘴替」。（圖／翻攝自館長惡名昭彰YouTube頻道）

網紅館長陳之漢日前開直播時稱，民眾黨主席黃國昌的想法、作風和他都不同，他更批民眾黨去日本拍「沒人的辦公桌」讓綠營做新聞，這被外界解讀是在切割。館長6日晚間澄清「不是切割」，更自曝黃國昌有致電關心他。

館長在直播中表示，很多綠營的都說館粉流失、館長支持度及影響力下降，但他是認為都沒有，甚麼叫做小草？小草本來就是館粉啊，自己就是個為台灣、為中國大陸付出的人，並沒有要參與選舉，就是堂堂正正地做生意，沒有拿老百姓的血汗錢，他一路走來就是很不平凡。

至於外界質疑是否切割黃國昌？館長強調，「不是切割」，有很多事他悶在心裡面不舒服，所以要講出來，「你說黃國昌有沒有關心？有！他今天有打電話，我...不是我接的，打電話給小宇（助理），小宇人在大陸，他有關心」，黃還有問小宇「館長最近是怎麼了？」

館長直言，有些事情他就是不爽，「我就是人民的嘴替」，這將會影響到他、台灣同胞、大陸同胞，他經常開直播，不可能在他人面前演戲，他跟大家聊天，就是把心裡想的說出來，「我假不了」，他只是講出心聲，但是不影響他想要見證政黨輪替、藍白合的目標。

館長也說，有時候人會抱怨，他必須要養這麼多員工，大陸那邊也要準備開始徵人，他是個老闆，最終必須對自己的企業負責，也要對家庭及粉絲負責，他至今都沒有要任何公職位置，「我不會當官，我要當就當總統，未來看有沒有機會」。

