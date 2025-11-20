否認北市桃園提名卡關 徐國勇曝「人選多到頭痛」

綠營2026台北、桃園人選難產？民進黨祕書長徐國勇駁斥。（圖：民進黨Youtube頻道）

民進黨2026年台北市長、桃園市長提名人選尚未出爐，外界關心是否「難產」？民進黨秘書長徐國勇今（20日）否認卡關。他強調「人選相當多，哪位最適當比較頭痛」至於提名時程，除了一些地方例外，基本上都會在農曆年前完成提名。

徐國勇上午出席台北國際音響大展開幕典禮，媒體詢問桃園市、台北市人選是否難產？徐國勇說，大家已經點名這麼多台北人選，每一位都是相當有經驗的民意代表，也都有相當多的社會歷練，甚至知名度都非常高，例如綠委王世堅、壯闊台灣聯盟的理事長吳怡農，甚至連自己也被點名。不過徐國勇補充：「當然我是秘書長，不會去選舉啦！」他說，現在就是如何在這裡面選出一個最適當、最強的人選，不會沒有人。

媒體詢問，王世堅昨天大讚總統府副秘書長何志偉，是否認為他是桃園市長的好人選？怎麼看沈伯洋被點名參選台北市？徐國勇表示，民進黨要出來選的人選都是好人選，「我們人選相當的多，我當秘書長比較頭痛就是到底哪一位最適當」。

徐國勇希望能夠在農曆年前全部完成提名，不過也會有一兩個縣市可能在農曆年後再來處理，譬如金門、馬祖。他坦言，金門、馬祖對比民進黨而言，比較困難，也考慮較多，也要找人。

至於花蓮是否支持議長張峻？徐國勇說，張峻沒有宣布參選，也不曉得他的立場，不過，他們都是花蓮的好人選，民進黨也有自己的好人選，會不會有合作，這個以後再來談，「花蓮正在討論中」。