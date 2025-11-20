否認參選台北市長 徐國勇點名王世堅、吳怡農：好人選相當多

台北市 / 武廷融 綜合報導

民進黨備戰2026年縣市長選舉，目前台北市、桃園等地尚未定案，民進黨秘書長徐國勇今(20)日表示，台北人選有很多，比如王世堅、吳怡農等等，而有人點名到他，但徐國勇說「我是秘書長不會去選舉」，並透露，希望農曆年前全部提名完成。

2026縣市長選舉，民進黨已陸續提名各縣市人選，不過台北及桃園還遲遲未定案，外界好奇是否難產？徐國勇今日回應，台北的人選已經有很多人被點名，包括立委王世堅、沈伯洋還有壯闊台灣創辦人吳怡農等，都是好人選，徐國勇說：「還有人點到我，但我是秘書長不會去選舉。」他強調，民進黨在桃園也好多個人選，現在就是要選出最適當、最強人選，帶著國家往前走，不會沒有人。

徐國勇也透露，基本上希望在農曆年前全部提名完成，但提名過程中有一些問題要做處理，也不排除有一兩個可能會農曆年後處理，他提到，比如說金門、馬祖這兩個地方對民進黨來講，要找人比較困難。至於民進黨在花蓮縣是否要和花蓮縣議長張峻合作？徐國勇說，這是未知數，因為張峻也沒宣布他要選，不知道立場為何，雙方會不會有合作以後再來談。

