否認參選台北市長 徐國勇點名王世堅、沈伯洋、吳怡農是好人選

民進黨佈局2026縣市長大選，不過台北市、桃園市人選仍難產。對此，民進黨秘書長徐國勇今（20）日表示，「我們沒有難產喔。」他說，有人點名他選台北市長，但他是秘書長，不會去選舉。他點名，民進黨立委王世堅、沈伯洋，以及壯闊台灣聯盟理事長吳怡農都是好人選。

徐國勇今上午出席第46屆TECA台北國際音響大展開幕典禮，並於會前接受媒體聯訪表示，台北的人選大家已經點這麼多個，每一個都是相當有經驗的民意代表，而且也都有相當社會上的歷練，甚至知名度都非常高。他舉例，包括王世堅、吳怡農，還有相關人等。

徐國勇提到，也有人點名他，但「我是秘書長，我是不會去選舉啦」。他說，桃園也有很多人，因此是要如何在裡面選出一個最適當、最強的人選，來代表民進黨，帶著國家往前走，這才是現在選對會在處理的事情，「所以不會沒有人」。

至於是否農曆年前全部名單出爐？徐國勇回應，基本上希望能夠在農曆年前，全部通通提名完成。不過，他也不排除，金門、馬祖可能在年後再處理。他說，這兩個地方對民進黨來講比較困難、要考慮比較多、也比較需要找人，但他擔任秘書長是希望在農曆過年前提名完成。

談及花蓮縣是否可能與花蓮縣議長張峻合作？徐國勇則說，這個都是未知數，因為張峻也沒有宣布要選，也不知道其立場為何，但對方也是花蓮的好人選。他說，民進黨自己也有好人選，至於會不會合作，以後再來談，選對會都有相關討論，大家猜測張峻，「那我也明白地講，我們花蓮也正在討論中」。

媒體也問，總統府副秘書長何志偉是桃園市長的好人選嗎？徐國勇說，每一個民進黨要出來選的人選，都是好人選。

媒體追問，沈伯洋參選台北市長呢？許多媒體人發祭品文說要跨在野聯盟支持？徐國勇直言，「這就是好人選。」他說，剛剛提到台北市是不是沒人選，剛都忘記提到沈伯洋，又多了一個人選，而王世堅本身也是個人選。他強調，人選相當多，他當秘書長比較頭痛就是到底哪一個最適當，所以其實好人選相當多。

至於下週將通過的新北市長參選人蘇巧慧，以及苗栗縣長參選人陳品安，第二波陣容是否不足？徐國勇表示，其實第二波的陣容單單一個蘇巧慧，一個新北市，就是相當夠力了。他說，新北市是台灣人口最多，也是非常重要的一個直轄市，所以單單一個直轄市提名，份量就已經相當大。

徐國勇也說，何況還加上苗栗的陳品安，其學經歷各方面都是一流，是台大財經畢業的高材生，再去讀法律研究所，並順利考上律師；兩次選舉，第一次是第二高票當選，第二次是第一高票當選。他強調，陳在苗栗的形象非常好，是從政女性非常好的典範、年輕有衝勁，並對於家庭各方面的照顧也得到很大的讚許，所以苗栗陳品安也是一個亮點，兩個亮點就已經相當、相當夠了。

