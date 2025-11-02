否認吸毒遭打臉！黃明志被驗4毒品陽性 警：疑與護理女神發生關係

有「護理系女神」之稱的台灣網紅謝侑芯，擁有E級身材，上月22日在馬來西亞拍攝期間，疑似心臟病發倒臥飯店浴缸猝死，享年31歲，未料死因疑不單純。

黃明志尿檢呈陽性遭起訴。（圖／翻攝自臉書）

根據大馬《光明日報》報導，黃明志當日亦在飯店房內，身上被搜出疑似毒品9顆藍色藥丸，遭警方逮捕。黃明志表示，他與謝侑芯拍攝影片共處一夜，女方進入浴室後長時間未現身，他發現她倒臥浴缸並施行CPR，但未能救回。警方現場還發現毒品與壯陽藥，隨即帶黃明志驗尿。

謝侑芯猝逝前與黃明志兩人共處一室。（資料照／翻攝畫面）

金馬警區主任證實，謝侑芯死因仍待化驗報告確認；黃明志初步尿檢對安非他命、甲基安非他命、K他命及四氫大麻酚呈陽性。警方懷疑謝侑芯生前可能曾接觸毒品，且與黃明志發生關係，死後遺體可能被移至浴室，詳細死因仍待鑑識結果釐清。

黃明志全面否認所有指控，案件預計於12月8日開庭。他經紀人表示，黃明志已全力配合司法調查，尚未獲得警方最終報告，並對謝侑芯事件表達痛心與遺憾。

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

