否認因周曉芸空降退黨 跳槽藍營選2026？李有宜：不排除任何可能性

民眾黨發言人李有宜今（30）天突然宣布辭去發言人職務且退出民眾黨，外界質疑恐怕是因為備戰新北三重蘆洲議員，卻遭黃國昌服務處主任周曉芸「空降」有關。李有宜受訪強調是想專注博士班的學位，但被問到2026是否轉向藍營參加議員選舉，她回應「未來都不排除任何的可能性」。

李有宜今日突然宣布辭去民眾黨發言人等職務，且還要退黨，原因是要全力專注博士班學業。李有宜受訪表示，自己需要全心全意、百分之百的時間都用在學術研究上，才可以心無旁騖，所以才會退出黨務和黨職。她也感謝三重、蘆洲以及之前立委選舉時五股朋友們給予的支持，但因自己能力還有很多不足的地方，需要趕快回到學校把博士班學位完成，未來也許還會再相見。

外界質疑李有宜退黨原因和是民眾黨主席黃國昌的三重蘆洲區主任周曉芸有關，由於李有宜深耕三蘆地區已久，過去也曾參選該區立委，雖然未選上，但當時已放話挑戰2026議員選舉。但黃國昌10月卻和周曉芸成立新北三重蘆洲聯合服務處，是否因為周曉芸「空降」才不滿退黨？對此李有宜否認，僅說希望大家可以給所有有意參選的人一些空間和機會。

至於會不會繼續經營地方，李有宜說自己在地方上還是很多的朋友，如果有一些邀約還是願意去，但是大部分還是會專注在學校。但2026是否投入議員選舉，李有宜語帶保留，表示現在不排除任何的可能性，此外被問到若投入選戰是否有可能轉向國民黨，她也回應「未來都不排除任何的可能性」，再度引發外界聯想。

責任編輯／施佳宜

