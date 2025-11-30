否認因白營三蘆雙姝之爭退黨 李有宜不排除重返國民黨再戰2026

民眾黨前發言人李有宜今出面否認因周曉芸退黨，未來也不排除加入國民黨甚至重回政壇。（圖／翻攝李有宜臉書）

民眾黨發言人李有宜今天（30日）突宣布請辭並退黨，外界質疑可能與民眾黨主席黃國昌在三重、蘆洲選區強推子弟兵周曉芸參選有關。對此，李有宜下午出面受訪解釋，只是她擔心論文沒寫出來沒有博士學位，須要100%時間在學術上，才退出黨務黨職。至於未來是否重回政壇或投入選戰，以及是否重回國民黨或加入其他政黨，李鬆口，「不排除任何可能性」。

曾披白袍參戰新北市三重、蘆洲立委的李有宜，今天上午在臉書發文宣布請辭民眾黨發言人並退黨，引發政壇熱議。外界質疑，李有宜突辭退黨是因為黨主席黃國昌上午受訪時喊出，現在全國各選區，只要議員席次達一定席次，原則上「1區1位」，等同於黃國昌力挺子弟兵周曉芸參選。

廣告 廣告

對此，李有宜下午親上火線受訪並解釋，她2021年入學後，休業年限是7年，擔心自己論文寫不出來沒有博士學位，如果要從事研究，須要100%時間在學術上，因此退出黨務黨職，李也感謝這段時間在三重、蘆洲、五穀的朋友們對她的支持，但她自認能力有很多不足，要趕快回學校把自己博士學位完成，希望大家等等她，未來也許還會相見。

媒體追問，未來是否還會投入2026地方選舉，李有宜直言，現在不排除任何可能性，但是現階段她所有焦點都放在學業上。由於李過去曾加入國民黨爭取台北市第5選區市議員提名失利，以無黨籍參選吞敗，遭國民黨註銷黨籍，未來是否會重回國民黨，李有宜語帶保留地說，「未來不排出任何可能性，現階段我還不想想這麼多，先專注學業」。

針對外界質疑專注學業卻退黨，是否與黃國昌在三蘆地區掛上與周曉芸聯合看板有關？李有宜澄清，「沒有關係，這是我深思熟慮後的決定」；至於退黨後是否收到黃國昌或民眾黨前主席柯文哲關心，李回應，今天黨秘書長周榆修等前輩長官都有來電致意，也有慰留，但她跟大家說要心無旁騖完成學業，才暫時退出民眾黨。



回到原文

更多鏡報報導

李有宜突辭發言人並宣布退黨 民眾黨發聲：感謝她的付出

民眾黨爆下車潮？創黨元老朱蕙蓉跟進宣布退黨：從此海闊天空

麥玉珍表態想爭取台中市長 黃國昌：我現在才聽到