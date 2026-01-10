否認國共論壇1月重啟 鄭麗文：大家不需幫她編行程、做聯想

國民黨主席鄭麗文。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後積極推動重啟國共論壇與鄭習會，昨天傳出1月底就要復辦，但卻由副主席蕭旭岑領軍。鄭下午受訪澄清，大家不需要多方揣測或編很多故事，也幫她編了很多行程，然後做了很多聯想，其實大可不必。

鄭麗文強調，有關國共論壇等所有相關未來有具體進度或活動，乃至於大家非常關心的鄭習會，只要有具體結論，一定第一時間公開說明，這絕對不會祕密的進行，一定會公開透過記者會向社會報告。

鄭麗文說，擔任黨主席後，推動兩岸對話和解融冰交流，希望為兩岸和平開創出一條新道路；就任以來，與對岸的交流對話溝通非常暢通，也感覺到對岸釋出誠意與善意，也希望兩岸交流活動，能夠開始積極推展。

廣告 廣告

鄭麗文透露，目前溝通進度只是希望在對兩岸、國際社會、人類社會等重要、前瞻性的重大議題可著手交流，譬如零碳社會、氣候變遷、節能減碳、防災，這些對兩岸都非常重要，也有重大成就，在台灣有非常專業的團隊。

此外，鄭麗文說，台灣平常較會遇到的問題，如產品能否有綠色通道銷往大陸、旅遊觀光業因兩岸交流受阻面臨嚴重困境、台商在大陸遇到的總總問題，國民黨也願意為民喉舌，為各產業代言、溝通、爭取更好的待遇。

鄭麗文也提到，兩岸也非常重視青年與婦女交流等各種議題，也都希望未來能夠互相了解對話，讓在這些重大議題上有合作可能，共同提出最新的解決方案，造福兩岸人類社會。

鄭麗文表示，兩岸可以交流的前瞻性議題很多，黨智庫在積極準備做功課，希望未來也能跟對岸最進步先進的單位交流，一切都在積極準備當中。

鄭麗文說，台灣作為太平洋島嶼，氣候變遷首當其衝；少子化、老年化等所有大健康問題，如何與AI結合，讓少子化與老人化問題能得到完整社會福利制度或相關配套，也是兩岸共同關心、有很高成就，希望能互相學習交流。

鄭麗文也提到，能源問題在台灣一直深受其苦，如何能找到最乾淨、便宜、進步、安全的能源，也希望相關議題兩岸可以交流。

更多太報報導

「鄭習會」未定1月就辦國共論壇？ 國民黨：3月鄭習會只是揣測

賴質疑「鄭習會」有條件交換 鄭麗文：接受九二共識、反對台獨賴也可期待見習

談鄭習會 鄭麗文：希望明年上半年、非見習近平不去、之後還將訪美