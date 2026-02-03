否認對槓國共智庫論壇 賴清德喊話國人：台灣要攜手美日還是推動二次西進？

總統賴清德否認台美EPPD記者會與國民黨赴中有關，但剛好可以讓國人做對比。（圖／鄒保祥攝）

國民黨副主席蕭旭岑近日率團訪中，今天（3日）將在北京出席國共智庫交流論壇；與此同時，總統賴清德選在同一時間舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，被質疑是隔空對陣。對此，賴清德接受媒體提問時回應，不是刻意跟國民黨前往中國計畫有關，並非是這個目的，但剛好可以讓國人做對比，到底台灣要繼續攜手美日等國走向世界，還是去推動二次西進鎖進中國。

總統賴清德今天上午在總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，會後開放媒體提問。對於國民黨現正在中國參加國共論壇，賴清德表示，在野黨有他們的主張和路線，這幾年來台灣的國家經貿路線，隸屬台灣、布局全球、行銷全世界，從前總統蔡英文到現在，台美經營21世紀貿易倡議，最近也完成對等關稅及簽署投資協定，現在EPPD對話已經完畢，也有許多成果。

賴清德指出，看得更遠的話，台灣最近跟日本簽訂了數位貿易協定，之前跟英國有簽訂提升台英貿易夥伴倡議，跟東南亞國家陸續更新或是洽簽新的協定，包括印度、泰國、越南、菲律賓等，這代表台灣這10年來國家經濟路線很穩健，「讓台灣經濟可以成為日不落國，不管太陽在什麼時候、什麼地方升起，都可以照到台灣的企業」。

賴清德強調，「這不是刻意跟國民黨他們前往中國所進行的計畫，並非是這個目的，但剛好可以讓國人做對比。到底我們要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國，去推動所謂的二次西進，我們可以讓國家做一個清楚的選擇」。



