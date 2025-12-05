否認對美投資3千億美元 卓榮泰：這個數字我沒有聽過

行政院長卓榮泰。（行政院提供／王千豪台北傳真）

台美關稅談判進入最後階段，美國商務部長盧特尼克日前稱，如果美國與台灣達成協議，投資金額會比3千億美元高。行政院長卓榮泰今（5）天表示，美方沒有提出過要三千億，「這個數字我也沒有聽過」。至於何時會談判結束，卓說， 從感恩節期待到聖誕節。

卓榮泰今晚接受廣播節目「寶島全世界」專訪，針對行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮與盧特尼克就幫美國訓練勞工一事意見分歧，卓榮泰說，談判總是有期待，我們設立了園區，雙方產業合作就會產生人力、技術、資金的合作。台灣高效率的人力是其他國家不能相比的，能不能把這種職場文化帶到美國去，「我想他們也會羨慕，也希望這個樣子」，但基於雙方民族工作的習性或感情，這都要一段時間。

卓榮泰說，台積電去美國設廠，如果要達到跟台灣一樣的效率，必須有一批高效率的人力，這些人力不可能從台灣去，因為台灣已經缺人力，所以可能訓練的是在台灣廠商裡面工作的人。

對於盧特尼克稱對美投資會高於3千億美金，卓榮泰直言，美方沒有提出過要什麼3千億，這個數字他沒有聽過。日本5500億、韓國3500億，很多人說台灣會不會在這個天平上秤一秤，美方這次談判看起來是跟全球幾個主要國家在談，但基本上是一對一的雙邊關係在談，不希望做太多比較，而是希望台灣自己談判的結果會優於跟競爭對手。

至於20％關稅下降的可能性，卓榮泰說，如果讓台灣失去了各種競爭力，絕非政府、產業界所願樂意看到，也並非是美國政府希望發生的，因為台灣如果有高競爭力，可以協助美國在內的其他國家的力道會更強，且台灣在地緣政治上防衛自己的力量也會更強，這部分雖然沒有列在談判桌上，他認為雙方有高度默契。

另外，主持人也詢問，為何談判比日韓還要久，卓榮泰直言，台灣對美貿易順差非常大，且台灣有高科技製造水準，也有科學園區的經驗，美方想要做這方面的合作。再者，台灣有很多產業可以去美國投資，美方也正在盤點此部分，基於根留台灣與國家經濟自主安全，政府做很多考慮，所以談判過程才會比較長。主持人追問，年底會結束嗎？卓說， 從感恩節期待到聖誕節。

