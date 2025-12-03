否認已籌組競選團隊 李四川：團隊就是400萬市民

台北市副市長李四川表態會參加國民黨內新北市長提名初選，但他否認已經在籌組競選團隊。(資料照，記者甘孟霖攝)

〔記者何玉華／台北報導〕台北市副市長李四川表態會參加國民黨內新北市長提名初選，屆時就會辭掉副市長職務；對於台北市長蔣萬安是否了解他的規劃，李四川表示，他跟蔣萬安3年來的相處，應該不必要去談這狀況，「我們兩個都有共識」，還說有沒有選舉，他們倆個默契都很好。對外傳他已經在籌組競選團隊，李四川否認「現在哪有什麼團隊」，他的團隊就是新北市400萬市民。

李四川3日晚間接受媒體人黃暐瀚「下班瀚你聊」網路節目專訪，談及新北市長選舉，被問到蔣萬安是否知道他打算參加初選時，就辭掉副市長的規劃？李四川表示，他跟蔣萬安3年來的相處，應該不必要去談這狀況。提到他們兩個每週都會聊1個小時，談市政、談選舉，最早的時候，蔣萬安是不喜歡他說他哪個時候要走。

李四川笑稱，當時回台北市，答應最多做一年半，現在已經2倍了快3年，「我們兩個大概都有共識」，黃暐瀚笑稱蔣萬安前兩年都唱「把你攬牢牢」，今年已經不唱了。至於李四川若參選新北市長、蔣萬安競選連任，會不會有相乘的效果？李四川說，對台灣、尤其是地方的選舉，他不敢預估，到後面的共同拉抬會有效果，但是候選人還是要提出願景、政績要讓市民肯定，「若能力根本不行，後面的靠山多大，現在的選民不一定會投你。」

李四川提到，看這麼多年的選舉，現在沒有「黃袍加身」的事，若有這種觀念，代表選市長是要去當官，但從候選人的觀念，他是要去做事，不是要他去做事，他樂得輕鬆，「出去的薪水比現在高，睡得比現在甜。」他提到前一陣子防颱，他穿著防颱整備的背心回家，社區的一位阿嬤跟他說，「副市長，你辛苦了，你愈辛苦，我們就安全」，讓他很感動，市民要的只是「平安」。首長不是只跑婚喪喜慶，而是要帶一份責任感，讓所有市民能安居樂業。

