否認年前離職 李四川：先完成輝達簽約

傳出台北市副市長李四川（前中）可能會在完成市府與輝達簽約北士科T17、18設定地上權後，過年前就離職投入新北市長選戰。李四川4日回應，他現在最重要的工作還是要把輝達簽約完成。（徐佑昇攝）

北市府下周將與輝達就北士科T17、18基地設定地上權簽約，傳出台北市副市長李四川可能在簽約後、農曆年前離職投入新北市長選戰，李四川4日表示，現階段最重要的任務就是完成簽約，「我們好好的過年吧，不必談這個事，絕對沒有這個事」；台北市長蔣萬安則說，「要過年了，要考慮我的心情好嗎？」

國民黨新北市長熱門人選除了李四川，還有新北市副市長劉和然，外傳「李劉會」將於本周登場，新北市長侯友宜昨表示，他們都是老同事，一切以團結共同面對；至於是否接到開會通知，侯說「相信黨都在規畫當中」。劉和然則指出，尊重黨部的意見，全力配合黨部安排。

廣告 廣告

面對農曆年前請辭宣布參選傳聞，李四川強調，現在他最重要的工作是要完成輝達簽約，讓輝達落地在北士科，「我們好好的過年吧，不必談這個事情，絕對沒有這個事。」

蔣萬安用台語笑答，「要過年了，要考慮我的心情好嗎？」他強調，希望現階段持續推動各項市政，為市民爭取最大福祉。

北市研考會主委殷瑋則表示，「川伯有川伯的節奏，我看他老神在在」，他強調，李四川這3年來對北市市政幫助很大，相信未來李不管在哪裡，無論是「萬川連線」或「李安連線」，蔣萬安與李四川心都是連在一起。

民進黨立委王世堅說，李四川過去擔任事務官、技術官僚表現都非常好，雖然李曾擔任新北市副市長，對市政有一定程度熟悉，但新北市畢竟幅員廣闊，人口達400萬比台北市還多，還是要盡快了解目前新北市政發展進度，把斷點接起來才行，應該盡早向北市府請辭，這對大家都好。

民眾黨中央委員會昨通過徵召黨主席黃國昌參選新北市長。黃表示，對在野合作始終秉持最大風度，無論黨內初選或政黨競合，所有良性競爭都是民主展現，每位有志之士都應正面迎戰，證明自己能成為最好的選擇。