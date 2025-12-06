否認性侵！趙震雄認「未成年有錯誤行為」 經紀公司聲明曝光

韓國影帝趙震雄5日遭韓媒《Dispatch》爆出高中時期涉及偷車、無照駕駛等不當行為，甚至在成名後曾因強盜強姦嫌疑接受審判，消息曝光後震撼演藝圈。對此，趙震雄所屬經紀公司Saram Entertainment昨日晚間發出正式聲明，坦承趙震雄在未成年時期確實有錯誤行為，但強烈否認所有性暴力相關指控。

韓國影帝趙震雄5日遭韓媒《Dispatch》爆出高中時期涉及偷車、無照駕駛等不當行為。（圖／翻攝X）

聲明中指出，在和趙震雄本人確認後，證實他在青少年時期曾有不當行為，「但這僅基於部分已確認的事實。」由於事件距今已超過30年，難以完全釐清當時的事情經過，且所有法律程序早已終結，因此存在調查上的侷限。不過公司強調，絕對不存在關於最具爭議的性暴力相關內容的指控。

趙震雄認了在未成年時期確實有不當的行為。（圖／台北電影節 提供）

此外，針對報導中提及趙震雄在演藝生涯初期曾因暴力行為被判罰金，並有酒駕紀錄，公司回應，「演員在成年後也因判斷不周而造成過人擔心，對此他本人也非常沉重地接受並深刻反省。對於因演員過去的過失而受到傷害及痛苦的所有人士，我們致上最真誠的歉意。」並再次向支持趙震雄的所有人道歉。

至於外界曾質疑，趙震雄以父親名字作為藝名是為了掩蓋過去，公司也特別發聲澄清，強調這他是為了給自己的提醒與決心，希望成為更好的人，懇請大家能以寬容之心理解。

公司澄清，趙震雄以父親名字作為藝名並非為了掩蓋過去。（圖／台北電影節 提供）

Saram Entertainment 正式聲明全文

大家好，這裡是 Saram Entertainment。

關於趙震雄演員的相關報導，由於立場聲明發布延遲造成擔憂，我們深表歉意，以下為正式立場。

向演員本人確認後，證實他在未成年時期確有不當行為。

但這僅基於部分已確認的事實，距今已超過30年，要完全掌握當時的經過並不容易，相關法律程序也已結束，因此存在侷限。

我們明確表示，這與性暴力相關的行為無關。

此外，演員在成年後也因判斷不周而造成過人擔心，對此他本人也非常沉重地接受並深刻反省。

對於因演員過去的過失而受到傷害及痛苦的所有人士，我們致上最真誠的歉意。

同時也向支持趙震雄演員的所有人士表示歉意，讓大家失望了。

關於趙震雄以父親的名字作為藝名，並非為了隱藏過去，而是源自他給自己的提醒與決心，希望成為更好的人。懇請大家能以寬容之心理解。

再次向大家致歉，因這次事件造成擔憂，深感抱歉。

