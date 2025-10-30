否認打壓工會 血液基金會強調依法核准會務假、尊重勞資協商

血液基金會企業工會今(30日)在勞動部門口陳情。(記者李靚慧攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕血液基金會企業工會今(30日)赴勞動部抗議，指控基金會違反6月和解協議、刁難工會幹部會務假申請，對此血液基金會發出聲明，強調「絕未苛扣或刁難工會幹部會務假」，一向遵守「工會法」規定，尊重工會運作，對於外界誤解深表遺憾，並表示將尊重裁決結果。

血基會企業工會上午與多個勞團在勞動部門口集結，高喊「打壓員工、快要沒命」，批評基金會違反6月的勞資和解內容，持續以行政手段刁難會務假申請。工會指出，過去幹部請假只需簡要填寫事由即可，但自去年底起，基金會修改內部規定，要求附上活動通知書或主管函文等佐證，否則不予核准，導致多次請假被退回。勞動部今日上午也針對此案召開不當勞動行為第二次裁決會議。

廣告 廣告

血基會則發出聲明表示，依今年6月與工會達成的和解內容，雙方已針對「會務假怎麼請」達成共識。工會幹部如果是處理一般工會事務，只要在請假系統中簡單說明事由即可，若是外出參與開會或培訓等活動，則需附上通知書或相關證明文件，基金會也自去年12月起在差勤系統新增「工會會務」選項，方便幹部線上申請，只要填明理由並提供基本佐證，就會依法核准，不會刁難。

血基會也舉例，今年6月工會理事為了參加勞資會議請假，之後來信申請補發薪水，信中提到「會務假已用完」，顯示基金會並沒有拒絕准假或少給假。基金會強調，一切依規辦理，「打壓工會」的說法並不正確。

對於工會指控資方漠視協議、阻撓幹部受訓，血基會回應，執行長王宗曦一向重視員工意見，已針對外出採血工時與捐血活動人力調度進行檢討，今年8月訂出「外出捐血活動管理作業守則」，並從10月起舉辦捐血團體研習會，避免再發生爭議。

基金會也強調，董事長侯勝茂上任後持續推動友善職場，已接連獲得衛福部「健康職場」與人力銀行「幸福企業」標章，未來持續以「尊重、溝通、共榮」為原則，維護勞資和諧。

【看原文連結】

更多自由時報報導

今年前3季「出境比入境」多805萬人次！ 觀光署長認了：國旅住宿太貴

下週估有雙颱！最新路徑系集圖曝 天氣粉專：颱風季延長賽

台中「燕圾湖」釀災掩埋是否照規定 環保局長被逼出真話了

燕子口堰塞湖潰流！立霧溪暴漲瞬間影片曝 部落直呼像海嘯

