否認打房「鬆手」！楊金龍提醒銀行：按月盯場、隨時啟動「專案金檢」

財經中心／師瑞德報導

中央銀行18日舉行第四季理監事會議，決議維持政策利率不變，並續行第七波選擇性信用管制。針對外界最關注的房市管制措施，央行宣布將原本要求銀行需自訂「房貸總量目標」的規定，調整為回歸銀行「自主管理」。此舉一度被市場解讀為「鬆綁」訊號，但央行總裁楊金龍在會後記者會上嚴正駁斥，強調這絕非「甩鍋」或放寬，反而是透過更頻繁的「按月監控」搭配隨時啟動的「專案金檢」，強化監管的即時性與威嚇力。

為何取消季目標？避免銀行拿「央行」當拒貸擋箭牌

楊金龍詳細解釋調整管制的初衷。他指出，過去要求銀行每季設定房貸總量目標，實務執行上卻產生了副作用。許多銀行在額度接近滿水位時，為了達標，往往直接以此為藉口拒絕民眾的貸款申請，甚至出現「排隊撥款」或「以價制量」的亂象，引發不少民怨。

「我們不希望銀行因為怕麻煩，就拿央行的目標來當作拒絕民眾的理由。」楊金龍表示，為了減少這種摩擦，央行決定給予銀行彈性，不再硬性規定每一季的目標數值，讓銀行依據自身的風險控管能力進行自主管理。

祭出尚方寶劍！按月檢討 資料不對就「專案金檢」

雖然形式上給予彈性，但楊金龍強調，骨子裡的監管力道其實更為嚴格。他指出，未來銀行必須「按月」向央行通報房貸餘額與相關數據，央行業務局將會逐月檢視。

楊金龍在記者會上更進一步透露了監管細節，修正了外界對於「寬鬆」的誤解。他表示，除了按月審視數據，央行手中還握有一項重要工具：「專案金檢」。

「以前是一季檢討一次，現在改為一個月就要交卷，一旦發現數據偏離或有違規跡象，銀行只有一個月的時間可以犯錯，我們馬上就會處理。」楊金龍語帶強硬地指出，如果不透過「專案金檢」去實地查核，光看書面報告是不夠的。特別是針對企業「週轉金」是否違規流入房市，央行將會列為金檢重點，「透過我們一個月的密集監控，還有這個專案金檢的情況，我認為應該還是能把房市管控整理好。」

房市「軟著陸」無標準答案 唯一底線是金融穩定

對於媒體追問，央行心中是否有房價「軟著陸」的具體標準？例如房價下跌10%或20%才算達標？楊金龍坦言，經濟學上很難用單一的價格跌幅來定義軟著陸。

他語重心長地表示：「重點不是跌多少，而是跌的過程會不會搞垮金融體系。」楊金龍舉例，如果房價修正了20%，但銀行的資產品質依然健康，沒有發生系統性風險，那這就是可以接受的調整；反之，即便跌幅不大，卻引發連鎖違約反應，那就是硬著陸。因此，央行的核心目標始終是鎖定在「金融穩定」，而非單純的打壓房價點數。

坦承新青安代價高昂 籲銀行回歸授信專業

針對政府推出的「新青安」貸款政策，楊金龍在回應媒體時罕見吐露心聲。當被問及處理新青安問題的社會成本是否過高時，他直言：「我承認，代價確實很高。」

楊金龍認為，新青安的政策立意雖然良善，旨在協助年輕人購屋，但若銀行在執行過程中過度寬鬆，忽略了風險控管，反而可能害了年輕人。他呼籲公股銀行在承作相關業務時，仍應回歸授信專業，嚴格審視借款人的還款能力，不能因為是政策貸款就閉著眼睛放款，這才是負責任的態度。

