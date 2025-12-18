否認打房「鬆手」！楊金龍提醒銀行：按月盯場、隨時啟動「專案金檢」
財經中心／師瑞德報導
中央銀行18日舉行第四季理監事會議，決議維持政策利率不變，並續行第七波選擇性信用管制。針對外界最關注的房市管制措施，央行宣布將原本要求銀行需自訂「房貸總量目標」的規定，調整為回歸銀行「自主管理」。此舉一度被市場解讀為「鬆綁」訊號，但央行總裁楊金龍在會後記者會上嚴正駁斥，強調這絕非「甩鍋」或放寬，反而是透過更頻繁的「按月監控」搭配隨時啟動的「專案金檢」，強化監管的即時性與威嚇力。
為何取消季目標？避免銀行拿「央行」當拒貸擋箭牌
楊金龍詳細解釋調整管制的初衷。他指出，過去要求銀行每季設定房貸總量目標，實務執行上卻產生了副作用。許多銀行在額度接近滿水位時，為了達標，往往直接以此為藉口拒絕民眾的貸款申請，甚至出現「排隊撥款」或「以價制量」的亂象，引發不少民怨。
「我們不希望銀行因為怕麻煩，就拿央行的目標來當作拒絕民眾的理由。」楊金龍表示，為了減少這種摩擦，央行決定給予銀行彈性，不再硬性規定每一季的目標數值，讓銀行依據自身的風險控管能力進行自主管理。
祭出尚方寶劍！按月檢討 資料不對就「專案金檢」
雖然形式上給予彈性，但楊金龍強調，骨子裡的監管力道其實更為嚴格。他指出，未來銀行必須「按月」向央行通報房貸餘額與相關數據，央行業務局將會逐月檢視。
楊金龍在記者會上更進一步透露了監管細節，修正了外界對於「寬鬆」的誤解。他表示，除了按月審視數據，央行手中還握有一項重要工具：「專案金檢」。
「以前是一季檢討一次，現在改為一個月就要交卷，一旦發現數據偏離或有違規跡象，銀行只有一個月的時間可以犯錯，我們馬上就會處理。」楊金龍語帶強硬地指出，如果不透過「專案金檢」去實地查核，光看書面報告是不夠的。特別是針對企業「週轉金」是否違規流入房市，央行將會列為金檢重點，「透過我們一個月的密集監控，還有這個專案金檢的情況，我認為應該還是能把房市管控整理好。」
房市「軟著陸」無標準答案 唯一底線是金融穩定
對於媒體追問，央行心中是否有房價「軟著陸」的具體標準？例如房價下跌10%或20%才算達標？楊金龍坦言，經濟學上很難用單一的價格跌幅來定義軟著陸。
他語重心長地表示：「重點不是跌多少，而是跌的過程會不會搞垮金融體系。」楊金龍舉例，如果房價修正了20%，但銀行的資產品質依然健康，沒有發生系統性風險，那這就是可以接受的調整；反之，即便跌幅不大，卻引發連鎖違約反應，那就是硬著陸。因此，央行的核心目標始終是鎖定在「金融穩定」，而非單純的打壓房價點數。
坦承新青安代價高昂 籲銀行回歸授信專業
針對政府推出的「新青安」貸款政策，楊金龍在回應媒體時罕見吐露心聲。當被問及處理新青安問題的社會成本是否過高時，他直言：「我承認，代價確實很高。」
楊金龍認為，新青安的政策立意雖然良善，旨在協助年輕人購屋，但若銀行在執行過程中過度寬鬆，忽略了風險控管，反而可能害了年輕人。他呼籲公股銀行在承作相關業務時，仍應回歸授信專業，嚴格審視借款人的還款能力，不能因為是政策貸款就閉著眼睛放款，這才是負責任的態度。
更多三立新聞網報導
全球第8！台灣比特幣庫存210顆 葛如鈞盼納戰略儲備
新青安2.0有變數？嫌央行打房太兇？財政部全說了
想中樂透？闆娘揭「中獎體質」秘密 進店先做「這」動作：機率狂飆
獨家／新光三越頂樓驚見「神祕圓洞」 網瘋傳UFO基地？官方幽默神回
其他人也在看
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 7
小男友揪一起買房好嗎？為何專家說登記「一人一半」虧大了？3大隱形風險一次搞懂
不少情侶在愛正濃時，尚未結婚男方通常會想先一起買房共築愛巢，不過，究竟情侶可以一起買房子嗎？多數人通常為了雙方都有所保障，會選擇登記一人一半的「共同持有」。對此，有專家直言這種登記方式，會在「購入第二間房或換屋時」碰上問題，一起來看情侶、朋友共同購屋時，選擇「共同持有」的影響與風險。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 22 小時前 ・ 4
大摩喊目標價330元！國家隊趁甜甜價補貨「這伺服器大廠」 再砸4.9億敲進記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（16）日終場收在27,536.66點，下跌330.28點或跌幅1.19%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市個股方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 20 小時前 ・ 117
機器人臉都綠了！「這檔」營收年月雙減跌最慘…廣達、所羅門也入列 網哀：不用期待了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（17）日收盤27,525.17點，跌11.49點，跌幅0.04%，觀察今日盤後機器人個股趨勢，受到大盤承壓影響，今日機器...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
要跳到外太空了！這「網通廠」搭上利多列車連噴5天登強勢股王 金融族群4檔入榜
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（17）日終場跌11.49點，收在27,525.17點，跌幅0.04%。在特斯拉執行長馬斯克「太空AI」藍圖成真後，低軌衛星...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
《金融》大神專訪／退休師存18檔年領250萬息
【時報-台北電】70歲的退休老師謝士英是國內存股界名人，股齡長達25年的他，55歲就從高師大提早退休，現在每天睡到自然醒，過著不盯盤、每周跟球友打2次籃球的安逸生活，卻能輕鬆積累出7000萬元資產，月領逾20萬元現金活水不虞枯竭，靠著玉山金、統一、聯電、長興、緯創、南亞等18檔，以及獨門操作心法，打造出股息永動機。 年領至少250萬元股息，平均每月從股市領到20萬「養老金」，乍聽之下，你或許以為謝士英是個剽悍狠人，每天在股市大浪中殺進殺出，其實他45歲才開始投資，平常也很少看盤。 他認為，財務自由的重點不在財務，而在自由兩字，之所以在25年間，將220萬元滾到7000萬元，靠的是自成一格的操作策略，究其精髓則是堅持「只買好公司」和「買在好價格」等2大原則。 謝士英大方透露自己的持股清單，前7大持股中，以玉山金490張最多，統一207張次之，以及聯電132張、長興120張、永豐金100張，光是5檔合計就逾千張。 此外，他還擁有60張的佳世達，00940（元大台灣價值高息）也有60張，以及裕融、緯創、聯華食、大統益、寶成、大成、台塑、南亞、宏碁、富邦金、王品等多家股票，靠著18檔總持股，打時報資訊 ・ 1 天前 ・ 5
聯電股價重返50元 下午重訊說明這事
晶圓代工廠聯電（2303）將於今（17） 日下午4點於證交所召開重訊視訊記者會，由資深處長林俊宏說明參與欣興電子（3037）現增事宜。聯電今股價站回50元關卡，以50.4元作收，上漲1.2元、漲幅2.44%，成交量12.12萬張。到昨為止，外資連15買，近1個月累計買超37.72萬張，投信則賣超逾1自由時報 ・ 1 天前 ・ 9
台股TISA基金黑馬！凱基台灣精五門暴增近百倍
TISA基金逐漸成為台股投資新勢力。自7月推出以來，短短5個月市場規模已從2,800萬元成長至7.8億元，其中以凱基台灣精五門基金近百倍的成長，成為市場中另一匹黑馬。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 5
外資狠砍萬張！廣達收跌近3%失守270元大關 分析師：買點來了
代工大廠廣達（2382）昨日遭外資狠砍1萬4,501張，終止連11日買超態勢，今（17）日開盤以269.5元小幅下跌開出後，股價持續走弱，終場收在265元、跌幅2.93％，失守270元大關。不過，運達投顧分析師陳石輝指出，今日的拉回反而提供短線偏多操作的進場機會。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7
00919新納成分股 台新新光金爆63萬張巨量改寫新天價
00919新納成分股 台新新光金改寫史上第二高價Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
高盛點名鴻海給出 400 目標價，算算至少還得漲 80%，衝了？
美系外資高盛證券大舉調升目標價至 400 元，這獲利空間一算不得了，但你要現在就衝進去卡位嗎？玩股網 ・ 1 天前 ・ 8
國產車兩危機！市佔被進口車超越、年輕人變心了？2026車市解析
【2026經濟大預測】一年半前，台灣車市跨過象徵性的分水嶺：進口車單月銷量正式超越國產車，寫下歷史新頁。2025年，進口車與國產車的佔比更加拉大。但真正轉折點可能落在2026年。當美國製造汽車進口關稅降至零成真，國產車市佔率會如溜滑梯倒退。天下雜誌 ・ 21 小時前 ・ 50
台股盤前／甲骨文重挫美股全倒！台指夜盤跌279點 台股面臨季線保衛
台股今（18）日開盤面臨沉重壓力，美股四大指數全面收黑，其中那斯達克重挫418點、跌幅達1.81%，費城半導體指數更暴跌3.78%，拖累台指期夜盤重挫279點、台積電期貨盤跌20元作收，市場氣氛轉為保守，指數恐再度考驗季線支撐力道。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
吉祥全再拉漲停！BBU概念股強噴「加百裕、興能高亮燈」 花王、銘鈺攻頂鎖不住
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導受撤資消息衝擊，美股甲骨文（ORCL-US）拖累博通（AVGO-US）、輝達（NVDA-US）下挫，美股四大指數周三全數收黑，台積電ADR...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 1
14檔政策護盤 力抗外資
外資連續三個交易日狠提款不手軟，合計大賣超1,408億元，因台積電（2330）領跌摜破季線，政策護盤急急如律令，八大公股行庫旗下券商連三買，統計三日大買台積電、廣達（2382）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股大敲共264億元，力抗外資賣壓。工商時報 ・ 1 天前 ・ 10
美光盤後飆漲激勵 記憶體族群飆風再起/BBU大爆發 加百裕興能高亮燈帶隊飆/復華未來50出道就爆量 主動式ETF搶鏡｜Yahoo財經掃描
投資人持續調整對AI資本支出與融資風險的想像，加上等待接下來的通膨數據與聯準會利率路徑，美股四大指數全面走弱；道瓊工業指數下跌-0.47%，那斯達克指數下跌1.81%、標普500指數下跌1.16%、費城半導體指數重挫3.78%。個股表現上，市場憂心甲骨文龐大的AI支出與債務壓力，股價再跌5.4%，也拖累AI主軸走勢，輝達下挫3.81%、谷歌回落3.21%；ASML則因「逆向工程」相關消息衝擊，股價重摔5.63%，台積電ADR也下跌3.45%。不過，記憶體大廠美光雖然現貨盤下挫2.85%，但盤後公布財報與展望皆優於市場預期，夜盤股價飆漲近10%，替記憶體族群留下火種。 亞股方面，受美股急跌影響，日股下跌1.03%、韓股走跌1.53%；港股與上證指數則是同步小漲。 回到台股，加權指數今（18）日開低震盪，盤中最深下探27,350.77點，但大盤也一度翻紅，終場小跌56.64點收27,468.53點，成交金額4,471.44億元；權王台積電(2330)早盤一度回探1415元，尾盤收平盤1,430元，帶動跌幅收斂並守住季線關卡。盤面資金「土洋對作」下轉向內需與題材撐場，記憶體買氣在美光報喜與供給偏緊預期帶動下續旺，華邦電(2344)領軍，南亞科(2408)、旺宏(2337)、力積電(6770)同步吸引資金；金融股也扛起撐盤角色，台新新光金(2887)續獲買盤關注，此外新掛牌的主動復華未來50(00991A)首日交易爆量，也為盤面增添話題。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 12 小時前 ・ 2
美光財報點火！華邦電再改寫新天價 今年來暴漲近5倍
美國最大記憶體晶片製造商美光（Micron）清晨公布財報皆優於預期，再加上財測樂觀，激勵盤後股價大漲近9%。記憶體族群今（18）日也逆勢穩軍心，指標股華邦電（2344）最高來到77.8元，上漲逾5%，再度改寫新天價，今年以來股價已大漲近5倍。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 3
10月獲利年增39433.33%超狂！華邦電盤中強漲4%攻頂成交王 美光帶飛記憶體爆量噴出
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股今（18）日開低震盪，早盤一度下跌174.4點至27350.77點，目前加權指數仍在盤下震盪。不過美國最大記憶晶片生產商美光（...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 3
納智捷案有新進度？裕隆盤中強鎖漲停 鴻華先進也飆漲逾7%
納智捷案有新進度？國內汽車集團裕隆（2201）今（18）日股價盤中急漲，開盤一小時內出量拉上漲停，觸及36.5元，並有逾1700張買單排隊等買。至於鴻華先進-創（2258）也強漲7%，是否在整合上有新進度也備受關注。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 5