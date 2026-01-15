否認排擠炎亞綸！鬼鬼露面揭友情現況 嘆：他沒回訊息

藝人吳映潔（鬼鬼）與炎亞綸近來屢傳友情生變，炎亞綸2025年12月稱雙方已進入友情的「冷靜期」將近1年，對於看到她和共同朋友仍相約聚會，卻都以「最近沒有時間」為由婉拒他的主動邀約，讓他「有被排擠的感覺。」但目前還不知道發生什麼事。對此，鬼鬼15日出席服裝品牌活動澄清沒有排擠對方，表示2人目前生活圈不同，「可能過一陣子又好了。」但傳給對方的生日祝福還沒有被回覆。

鬼鬼15日出席服裝品牌活動。（圖／PALLADIUM提供）

炎亞綸（右）與鬼鬼（左）曾相當要好。（圖／翻攝自炎亞綸臉書）

鬼鬼解釋，她與阿本及其他好友本就固定每2、3個月會聚餐，且都是提早一段時間就先約好，「沒有排不排擠之說，我沒有這個心態。」也提到成為母親後生活重心轉變，目前忙於外景工作與照顧小孩。但如果下次朋友聚會中有炎亞綸，她一定會出席，不會刻意避不見面，「有約就會去啊！我們現在都是各自約。」

對於11月有傳訊息祝炎亞綸生日快樂，但對方卻未讀未回，鬼鬼無奈表示之前其實都不知道炎亞綸還沒讀訊息，「我把通訊軟體的已讀功能關掉，因為我會在意對方已讀不回。」也認為對方退追蹤她的IG帳號是他的自由，「我的帳號沒追蹤任何人。」

鬼鬼表示之前其實都不知道炎亞綸還沒看她私訊的生日祝福，「我把通訊軟體的已讀功能關掉，因為我會在意對方已讀不回」。（圖／記者郭竹倩 攝）

此次過年對鬼鬼來說格外特別，她將挑戰為即將滿1歲的女兒準備專屬幼童版年菜，談到女兒，她掩不住笑意分享抓週趣事：「妹子（女兒）完全沒猶豫，直接衝去抓千元大鈔，全場都笑翻，感覺她以後可能比媽媽還會理財！」

此外，鬼鬼感嘆暫時會少交一些圈內朋友，「同個圈子當朋友不是那麼容易，很多細節要在意。」至於有沒有關心「王子」邱勝翊的近況？她直言2人沒有私交，僅是一起合作、拍過戲的同事。

而前男友禾浩辰2025年底向交往多年的吳品潔求婚成功，鬼鬼大方送上祝福，表示：「都很棒！」

