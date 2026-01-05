否認接管？稱美非直接管理委國 盧比歐：僅會透過石油封鎖迫使改變

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）4日表示，美國不會對委內瑞拉進行日常治理，僅會延續既有的「石油封鎖」政策，此番說法與美國總統川普（Donald Trump）3日宣稱美國將「接管」委內瑞拉的言論形成對比。川普在佛羅里達州記者會上超過6次重申美方將「接管」這個產油國，引發民主黨人士與部分共和黨「美國優先」陣營的疑慮。

美國國務卿盧比歐。 （資料照／《美聯社》）

盧比歐4日在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目《面對國家》（Face the Nation）中解釋，美國將持續執行針對受制裁油輪的封鎖措施，並以此作為施壓委內瑞拉政策改變的籌碼。他表示，「總統所指的接管就是這個意思，我們繼續執行封鎖，期待看到改變，不僅是石油產業為人民利益而運作的方式，也包括停止毒品走私。」盧比歐強調，這項封鎖將持續到委內瑞拉出現符合美國國家利益並為人民帶來更好未來的改變。

委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）與妻子弗洛雷斯（Cilia Flores）當地時間3日凌晨在首都卡拉卡斯（Caracas）軍事基地住所遭美方押解，當地時間4日下午抵達紐約市北郊一座小型機場。委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）要求美方釋放馬杜洛，稱其為該國合法領導人，委國最高法院隨後任命她為臨時總統。委內瑞拉國防部長洛佩斯（Vladimir Padrino López）4日代表武裝部隊「斷然拒絕這場懦弱的綁架」。

馬杜洛與其妻子弗洛雷斯3日凌晨遭美軍綁架押解。 （資料照／《路透社》）

美國司法部2020年起訴馬杜洛涉及毒品恐怖主義陰謀罪，4日公布針對馬杜洛夫婦的新起訴書，指控其政府為「腐敗、非法的政權」，透過毒品走私行動讓古柯鹼流入美國。馬杜洛預定5日在曼哈頓聯邦法院首次出庭。川普政府數月來在該區域增派美軍，並攻擊加勒比海與東太平洋涉嫌運毒船隻，上週中央情報局（CIA）首度在委內瑞拉境內發動無人機攻擊，目標為疑似毒品集團使用的碼頭區域。

川普3日告訴記者，「我們將接管這個國家，直到能夠進行安全、適當且明智的過渡」，並指著身後包括盧比歐與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在內的國安團隊表示，「站在我身後的這些人將在一段時間內接管它，我們會讓它恢復正常。」白宮拒絕對川普3日的說法做進一步評論。盧比歐則反駁外界批評，稱川普的意圖遭到誤解，「整個外交政策機構認為一切都是利比亞、伊拉克、阿富汗，但這不是中東，這是西半球，我們的任務非常不同。」

