否認收賄！鄭文燦：廖俊松「丟包」500萬 證明非兩人合意行為

審理庭結束後鄭文燦步出法院，對媒體詢問，他僅說「辛苦了」。(記者鄭淑婷攝)

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園地院今(9)日開庭審理前桃園市長鄭文燦涉貪案，被告廖俊松以證人身分二度出庭，鄭文燦重申在土地開發案的態度就是依法行政，檢方若要指控他貪污，要有充分、明確的證據，「請不要把廖俊松當晚送錢的說法當真相」，他跟廖俊松沒有合意、對價，也無心靈相通，自己對得起良心、對得起法律，並強調他「主觀上沒有收賄想法，客觀上也未曾協助(開發案)」。

鄭文燦提到，華亞科技園區擴大開發案就只有兩條路，採自辦就是要百分百地主同意，否則就是走區段徵收，做不到的事不是送錢就能改變，就像「叫我登陸月球，我也做不到啊」，他從來不曾與廖俊松有合意，兩人若有合意，廖俊松帶著500萬元到官邸，當時只有他們兩個人在場，廖俊松大可跟他明示，何以是用「丟包」的方式，這明顯不合理。

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鄭文燦也解釋，發現時沒在第一時間退款，第一是自己很忙，第二是廖自稱代表台塑，後來他要廖俊松前來拿回，廖遲遲不來，才找上他的兒子廖力廷。

鄭文燦律師團則指出，廖俊松的供述內容，從偵查階段到今日的法庭審理，不僅前後說詞反覆，與其他證證人不同，更在兩次法庭上衍生出2到3個不同版本，但無論是哪一個版本的說法，廖俊松所稱的請託事項，在客觀上都是鄭文燦無法單方面可以決定的事項，從歷次的桃市府會議紀錄，更可明確看出，鄭文燦擔任市長任內，桃市府完全沒有提供廖俊松、廖力廷父子所希望的協助，最終決議採區段徵收方式開發，並將華亞科東側9.12公頃農地與41公頃公墓用地合併辦理，並非其所想望的自辦、切割辦理。

主任檢察官吳昇峰表示，法律看的是誰給的錢、什麼時間給、怎麼給，500萬元現金在2017年9月7日市府會議後的7天內，由廖俊松親自送到官邸，時間點的高度巧合，這絕非一般政治獻金，而是具有賄賂性質的金錢交付，他也引用最高法院判決，強調對價關係不需要明示或白紙黑字，只要雙方有「心照不宣」的默契即可，質疑若非賄賂，為何要用現鈔「灌頂」的方式在深夜官邸交付。

此外，鄭文燦律師團另質疑檢方僅用廖俊松、廖力廷兩人的證詞就起訴；檢察官邱健盛指出，監聽、行動蒐證等客觀證據，足以還原行賄情景，檢察官李頎也強調，卷內眾多監聽譯文及客觀證據不容忽視，這些證據都可還原行賄者與收賄者當下的想法，對於辯方律師的說法，身為法律後輩的她只有「瞠目結舌」。

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