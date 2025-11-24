否認新北覓看板 李四川：依黨安排

關於新北市長選舉，新北市副市長劉和然（台上白衣者）24日表示，藍白兩黨希望明年3月完成縣市整合，但他認為選戰會「順著時間走」。（張鎧乙攝）

民進黨立委蘇巧慧日前接受徵召，將代表綠營角逐明年新北市長，針對台北市副市長李四川「施政並非穿著漂亮」的評論，蘇巧慧回應表示，未來會「穿得更漂亮、更得體，也會讓新北市變得更漂亮、更得體」。（鄧博仁攝）

國民黨新北市長人選呼聲最高的台北市副市長李四川動向備受關注，外傳他已在新北市尋找地點掛看板，李四川24日強調「沒有這回事」，不知道消息從哪裡來。至於藍營黨內若另有挑戰者，是否願意一起比民調初選？他表示，就按照國民黨機制辦理。

對於若新北市長選戰非他不可，何時決定宣布參選，李四川指出，一切看黨的時程，國民黨提名辦法還沒出來，現在談這個太早，就等黨的步驟，「如果一定要我承擔，到那時間就去做該做的事情。」

「打死我都不會跟周錫瑋爭初選！」李四川昨也間接證實，很多人大概不知道，當年台北縣長周錫瑋要選改制後的新北市長，以他的個性，周是他的長官、提拔過他，打死他都不會跟長官爭，當時就表明不願意投入新北市長選舉。

民進黨台北市長擬參選人吳怡農昨說，台北市政府處理輝達案最後關頭才積極投入，有諸多檢討空間，應該不是政績。李四川昨被媒體問到輝達是政績嗎？他反問：「你說不是嗎？」他認為就讓市民判斷。

新北市副市長劉和然也有意角逐下屆市長，昨表示藍白兩黨希望明年3月完成縣市整合，但他認為選戰會「順著時間走」。他也批評《財劃法》院版資訊不明、未公開試算表，並點名新北市12位立委應捍衛市民權益，「尤其蘇巧慧委員已宣布要參選新北市，希望她在表決時，黨意不要高過民意。」

蘇巧慧反轟，2次《財劃法》修正案，「讓黨意凌駕民意的是國民黨」，第1次傅崐萁版修法把新北市人均財源「修成全國最低」，不只讓新北市400萬人吃虧，連分配公式都出包，導致345億元無法分配；第2次修法更迫使中央政府違法舉債，嚴重破壞財政紀律。

民眾黨主席黃國昌早已表態投入新北市長選戰，預計明年2月競選辦公室啟動，同黨新北市議員陳世軒透露，目前在尋覓新莊幾處地點，顯示白營正加速備戰。