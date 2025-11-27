否認是「小英男孩」 吳怡農：我沒有蔡英文的手機

被說是小英男孩？吳怡農：我沒有她的手機。《POP大國民》提供

角逐民進黨台北市長初選的吳怡農，今晚接受廣播節目《POP大國民》專訪被問到「是小英男孩」時表示，「我沒有她的手機」，小英總統很強，沒有把小英放在他做的民調裡；更強調自己沒有派系。

此外，吳怡農被問到賴清德總統昨天宣布提高國防特別預算，及2027年解放軍有攻台能力等言論時指出，先前國際軍事專家及中國專家，在過去幾年針對解放軍針對中國領導人習近平意圖的發言，「我們的判斷跟分析跟大家報告的事實是一致的」，就是習近平指示了，解放軍要在2027年之前達到可以攻打台灣的能力，要有這個政治動武的選項。

至於會不會對台灣動武？他說，這是另外一回事，沒有辦法預測，但是可以去反制，避免解放軍在2027年達成可以武力攻打台灣的能力，相信賴總統的意思也是如此，為了避免解放軍取得那個能力，也讓習近平沒有這個選擇，台灣必須投入足夠的國防的建設跟投資，建立更可信的嚇阻的力量。

被問到以解放軍的軍力，台灣國防預算越來越高，還是無法因應，為何要花此龐大經費排擠其他預算？吳說，如果台灣所做的任何投資都沒有用，效果都是零，當然國防預算也不用花一毛錢，直接把預算全部撥到其他領域，然後直接跟北京說，「我們香化就好了」，但是，相信這不是多數人所期待的。

他說，軍備比較、能力競賽，並不是只靠預算，誰花比較多錢，誰就比較強，解放軍每年的預算是台灣的10幾、20倍，大家經常在看這個落差，可是比較少人注意到的是，美國的國防預算是解放軍的好幾倍，不過解放軍可以透過比較有策略性的投資，建立可以反制美國的能力，解放軍這部分已經做了20幾年、30年的準備，現在美國在西太平洋所有的軍事的部署，都感受到解放軍的威脅，覺得解放軍現在是他的敵手跟對手。

吳怡農說，所以不是只是花多少錢，而是要花在哪裡，就像自由競爭市場，做的一切都要考量競爭對手在做什麼，如果競爭對手今天花了很多錢，投資就算非常便宜，可是當大量的精準飛彈可以輕易的、低成本的迅速摧毀你重要的軍事節點，那你的反制作為就是，不要去製造更多那種移動不了、笨重、昂貴的武器，所以這是策略的問題。

他說，其實台灣必須需要跨黨派的共識，國防是重要的、正確的，國防投資才可能確保和平，才可能嚇阻解放軍，但也要透露，兩岸的分歧才可能用和平的方式解決，有了這個共識，才有能力、空間針對不同的建設、不同的投資、資源分配做理性的辯論跟討論。

他認為，可是現在比較可惜的是，在政壇上，要是支持賴總統，就是百分之百支持所有的國防支出、國防建設，現在比較可怕的論述是，「這一切都是浪費，反正解放軍2026前一定會達到習近平給的目標跟任務，那你花這麼多錢幹什麼？」

吳怡農說，國防建設跟國防、國家安全並不是一或零，有好的投資也有比較高風險的投資，但是立法院各黨團要有基本共識，就是國家安全，需要靠國防跟跨黨派的一起努力，他更期待的是這樣的一個正常化政治環境。

他說，現在很多的國防的建設都是透過中科院執行，中科院本身也是承包商，所以中科院的效率、工作表現也值得大家重新檢視，特別是如果要投入這麼多的新的國防預算；但依據監察院這幾年來對中科院各個專案的報告，清楚的看到中科院需要改革，也看到國防部的專案管理、採購流程，相關的專業也都需要提升，所以這就是他所說的配套措施，要有足夠的預算，可是政府也要針對人民看到過去的一些錯誤及教訓或不足的地方，有改善跟改革，這才是負責任的方式。

吳怡農認為，現在在野黨最大的疑問就是，付了很多的軍購費用，可是相關的武器沒有拿到，現在世界各地有不同的衝突跟戰爭發生，也影響了整個軍事的供應鏈跟彈藥的動向，但身為客戶採購方，其實有更多的能力去制定一些對台灣對買方有優勢的合約，所以國防部需要更多的法律專家，國防部裡要以國防部的角度去把關，確保合約是符合台灣的利益。

