否認暫緩助理費修法 國民黨團：黨團大會決定是否繼續

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日領銜提案修法，將本應直接發給助理的薪水變成「立委統籌運用」且「免檢據核銷」，引發包括助理工會在內的各界撻罰，認為是立委自肥條款，黨團強調是助力費除罪化修法。今日稍早原傳出黨團幹部會議決定，將暫緩排案審查，但黨團隨後澄清表示，今日黨團幹部會議僅為聽取各界意見，並未做成具體決議，並無所謂「暫緩推動」或「不決定暫緩推動」之決議。

國民黨團表示，上午黨團幹部會議，與會委員提出不同面向觀點，廣泛交換意見。依據本黨團組織運作規則，黨團最高決策機制為黨團大會，因此今日上午黨團幹部會議並未做成任何決議，本黨團仍將持續聽取社會各界意見後，與黨中央充分溝通，並由黨團大會全體委員形成共識後，再行做出最後決定。

在修法過程中，廣納各界意見，整合不同意見，乃為立法委員的職責，針對此案是否持續推動，最後仍須依黨團大會全體委員共同決議為之。

